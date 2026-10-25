Unitree, saldırganın karşısına çıkan, otomobili kaldırıp yaralı kurtaran ve akrobatik hareketler yapan H2-X robotunu tanıttı. “Koruyucu” olarak sunulan insansı robotun gösteri sırasında ne ölçüde bağımsız hareket ettiği ise açıklanmadı.

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Çinli robot üreticisi Unitree, insansı robotlarının fiziksel yeteneklerini bu kez kişisel güvenlik temasıyla sergiledi. Şirketin yayımladığı videoda H2-X Kung Fu Legend Guardian, dövüş sanatlarından kurtarma senaryolarına uzanan bir dizi gösteride yer alıyor.

Yaklaşık bir dakikalık tanıtım, robotu bir insanın yanında görev yapabilecek koruyucu olarak konumlandırıyor.

Unitree’den kung fu yapan koruma robotu! Otomobil kaldırıp, yaralı kurtarıyor

OTOMOBİL KAPISINI EZİYOR, DÖRT METREDEN ATLIYOR

Videonun ilk bölümünde H2-X, hurdalıktaki otomobillere yumruk, diz ve tekme darbeleri indiriyor. Bir aracın üzerine çıkıyor, takla atıyor ve dört metre yüksekliğinde olduğu belirtilen platformdan atladıktan sonra yuvarlanarak yeniden ayağa kalkıyor.

Devamındaki sahnelerde ise robot, elinde bıçak bulunan bir kişinin yaklaştığı kadının önüne geçiyor. Başka bir gösteride otomobilin ön bölümünü kaldırarak altında kalan mankenin çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Unitree, görüntülerin gerçek çekim olduğunu ve hızlandırılmadığını belirtiyor. Bununla birlikte çekimlerde kullanılan araçların durumu, denemelerin kaç kez tekrarlandığı ve insan müdahalesinin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmış değil.

Unitree’den kung fu yapan koruma robotu! Otomobil kaldırıp, yaralı kurtarıyor

SEKİZ SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİ

H2-X, Unitree’nin tam boy insansı robot ailesi H2 üzerine geliştirilen bir model olarak tanıtılıyor. Ancak yeni versiyonun ayrıntılı teknik özellikleri henüz açıklanmış değil.

Şirketin öne çıkardığı yaklaşık sekiz saatlik çalışma süresi, ayakta durma koşuluyla ilişkilendiriliyor. Yoğun hareket sırasındaki batarya süresi için ayrı bir veri paylaşılmadı.

Unitree’den kung fu yapan koruma robotu! Otomobil kaldırıp, yaralı kurtarıyor

TEHDİDE KENDİSİNİN KARAR VERİP VERMEDİĞİ BELİRSİZ

Tanıtımdaki en önemli eksik, robotun nasıl yönetildiği. H2-X’in hareketleri kendi başına mı seçtiği, uzaktan mı kontrol edildiği veya önceden programlanmış bir diziyi mi uyguladığı bilinmiyor.

Hazırlanmış bir sahnede saldırgan rolündeki kişinin önüne geçmek, gerçek hayatta tehlikeyi doğru tanımlayabildiğini göstermiyor. Bir güvenlik robotunun yaklaşan insanın niyetini değerlendirmesi, müdahale zamanını belirlemesi ve uygulayacağı kuvveti sınırlaması gerekiyor.

Unitree’den kung fu yapan koruma robotu! Otomobil kaldırıp, yaralı kurtarıyor

FİYATI VE SATIŞ TAKVİMİ AÇIKLANMADI

H2-X için henüz fiyat, satış tarihi veya kesin kullanım alanları duyurulmuş değil. Modelin ev kullanıcılarına mı, profesyonel güvenlik ekiplerine mi yoksa araştırma kuruluşlarına mı sunulacağı belirsiz.

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