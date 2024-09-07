Uzayda mahsur kalan Starliner'in macerası sona erdi! Dünya'ya 'boş' döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Starliner, iki astronotu olmadan Dünya'ya geri dönüşünü tamamladı. Suni Williams ve Butch Wilmore, Şubat ayına kadar ISS'de kalacak.

Boeing'in Starliner uzay aracı, orijinal kalkış tarihinden aylar sonra ve Haziran ayı başında fırlatıldığında taşıdığı iki astronotu olmadan New Mexico çölüne inerek Dünya'ya döndü.

NASA'dan yapılan canlı yayında Starliner'ın sorunsuz bir şekilde Dünya'ya döndüğü ve görevinin kritik son aşamasını tamamladığı görüldü.

ASTRONOTLAR ISS'DE KALDI

Uzay aracı yaklaşık 27,400km/saat (17,025mph) yörünge hızıyla Dünya atmosferine yeniden girdi. Yaklaşık 45 dakika sonra, inişini yavaşlatmak için bir dizi paraşüt açtı ve New Mexico'daki kurak bir çöl olan White Sands Uzay Limanı'na inmeden birkaç dakika önce bir dizi hava yastığı şişirdi.

Nasa astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un Starliner'ı fırlattıktan bir hafta sonra Haziran ayında Dünya'ya geri gelmeleri gerekiyordu ancak itici arızaları ve helyum sızıntıları uzay istasyonuna olan yolculuklarını gölgeledi.

ŞUBAT 2025'TE DÖNECEKLER

NASA, Williams ve Wilmore'u Starliner'la geri göndermenin çok riskli olduğuna karar verdi. iki isim bunun yerine yılın geri kalanında ISS'de kalacaklar ve Şubat ayında SpaceX Dragon uzay aracıyla geri dönecekler.