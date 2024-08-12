Vivo'nun yeni bütçe dostu Y29 serisi ortaya çıktı!

Vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki iddiasını Y29 serisiyle sürdürüyor. IMEI veritabanında görülen Vivo Y29 5G ve Y29e 5G modelleri, gelişmiş özellikler ve düşük maliyetle dikkat çekiyor. Vivo, bu yeni seriyle bütçe dostu kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırmayı hedefliyor.

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Çinli teknoloji devi Vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında rekabeti artırma hedefiyle geliştirdiği yeni bütçe dostu Y29 serisini tanıttı. Özellikle düşük fiyata tatmin edici özellikler arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek sunan Vivo, Y29 serisiyle dikkat çekmeyi başardı.

VİVO Y29 SERİSİ IMEI VERİTABANINDA GÖRÜLDÜ

Vivo’nun yeni serisi olan Y29’dan iki model, Vivo Y29 5G ve Vivo Y29e 5G, IMEI veritabanında görüntülendi. Bu durum, Vivo'nun daha önce Y300 ve Y28 serileriyle yakaladığı başarının ardından yeni bir atılım yaptığını gösteriyordu.

Y29 5G modelinin V2420, Y29e 5G modelinin ise V2421 model numaralarına sahip olduğu biliniyordu.

VİVO Y29 SERİSİNİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ NELER?

Vivo Y29 5G ve Y29e 5G modellerinin, selefi olan Vivo Y28 5G'nin üzerine geliştirilmiş özellikler sunması bekleniyordu. Henüz cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmamış olsa da, önceki modele bakarak yeni serinin olası özellikleri tahmin edilebiliyordu. Vivo Y28 5G, 6.56 inçlik HD+ (720×1612) çözünürlüğe sahip 90Hz yenileme hızında bir LCD ekran ile gelmişti.

Bu ekran, 840 nit parlaklık sunuyor ve parmak izi okuyucusu yan tarafa yerleştirilmişti. Ayrıca, cihaz MediaTek'in orta segment işlemcisi Dimensity 6300 ile donatılmış, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyordu. microSD kart desteği sayesinde depolama kapasitesi 1 TB’a kadar genişletilebiliyordu.

VİVO Y29 SERİSİNİN PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Vivo Y29 serisinin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyordu. GizmoChina'nın haberine göre, bu serinin düşük bütçeli kullanıcılar arasında büyük ilgi görmesi bekleniyordu. Vivo, yeni cihazlarıyla akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştırmayı hedefliyordu.