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Haberler > Teknoloji > X (Twitter) neden çöktü? Elon Musk "iyileştirmelere ihtiyaç var" diyerek açıkladı

X (Twitter) neden çöktü? Elon Musk "iyileştirmelere ihtiyaç var" diyerek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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X (Twitter) neden çöktü? Elon Musk &quot;iyileştirmelere ihtiyaç var&quot; diyerek açıkladı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski adı Twitter olan X'te meydana gelen erişim sorun sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. X'in sahibi Elon Musk, erişim sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. Musk, X'te büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Sosyal medya platformu X kullanıcıları günlerdir bazı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bugün masaüstü ve mobil üzerinden eski adıyla Twitter olan X'e erişim sorunun yaşanması sosyal medya kullanıcılarını tedirgin etti.

 X'in sahibi Elon Musk yaşanan sorunlara ilişkin açıklamada bulundu. Musk, bu hafta platformda yaşanan erişim sorunlarına dikkati çekerek sistemlerin beklenen yedekleme işlevini yerine getiremediğini ve operasyonel iyileştirmelerin şart olduğunu söyledi.

Platforma dair haberleri paylaşan bir hesap, "Bu sabah X'te kesintiler yaşanıyor. Bu durum, X'in kiraladığı Oregon’daki veri merkezinde çıkan yangınla ilgili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu paylaşıma cevap veren Musk, "Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" sözlerini kullandı.

X (Twitter) neden çöktü? Elon Musk "iyileştirmelere ihtiyaç var" diyerek açıkladı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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