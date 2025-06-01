Yeni moda: Açık kulaklık 

Ses teknolojilerinde “açık kulaklık” dönemi başlıyor.

ÖMER TEMÜR - Açık kulaklıklar, spor yaparken, çalışırken, seyahat ederken ya da araç kullanırken, kullanıcıların müziğin yanı sıra çevreden bağını koparmadan iletişimde kalmasını sağlıyor.

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, globalde açık kulaklık pazarının 2024 yılı itibarıyla 1,85 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını belirterek, “Bu rakamın 2030 yılında 3,38 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu da yüzde 10,56’lık yıllık bileşik büyüme oranına karşılık geliyor. Anker Soundcore olarak biz de Türkiye’de bu yılın sonunda hedeflediğimiz yüzde 9’luk pazar payına ulaşmak için OWS serimizle bu yükselen kategoriye iddialı bir giriş yapıyoruz. OWS serisi bizim için yalnızca yeni bir ürün ailesi değil, kullanıcı alışkanlıklarında önemli bir dönüşümün başlangıcı. Müzik dinlerken çevreyle bağını koparmak istemeyenler için bu seriyi Türkiye pazarına sunuyoruz” dedi.

Öte yandan Anker, açık kulak tasarımına sahip yeni Soundcore OWS (Open-Ear Wearable Stereo) serisini Türkiye’de satışa sundu. Soundcore V20i direksiyon başında kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkarken, giriş seviyesindeki Soundcore V30i, öğrenciler ve genç kullanıcılar ulaşılabilir fiyatıyla dikkat çekiyor. Minimalist ve zarif tasarımıyla Soundcore C40i ise özellikle estetik kaygısı olan kullanıcılar için geliştirildi.

Serinin en premium modeli Soundcore AeroFit Pro da özellikle yoğun spor yapan profesyonel kullanıcıları, kulak içi kulaklıklardan rahatsız olan ama ses kalitesinden de taviz vermek istemeyen kullanıcıları hedefliyor. Kulak arkasına oturan esnek ve sabit kalan yapısı, tek şarjla 14 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 46 saate varan çalma süresi, IPX5 suya dayanıklılığı ve yüksek ses kalitesiyle profesyonel antrenmanlara uyum sağlıyor.