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YouTube'den reklam engelleyici kullanıcılarına sürpriz! Artık video izleyemeyecekler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YouTube&#039;den reklam engelleyici kullanıcılarına sürpriz! Artık video izleyemeyecekler...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube'da bulunan reklamlar kullanıcıların videoları izlemesini engellerken bir o kadar da rahatsız edici olabiliyor. YouTube Premium abonesi olmadığınız sürece video izlemek günden güne zorlaşıyordu.

Ancak YouTube reklam engelleyici kullanan kişileri ilk başta kliplerin kalitesini düşürerek izleyicilerin izlemek istediği videoyu seyretmelerini zorlaştırıyordu. Hızlı internete sahip olan kullanıcılar bu konuda sıkıntı yaşamazken yavaş internete sahip kullanıcılar video izlemeyi imkansız olarak görüyordu.

YouTube reklam engelleyici kullanan kullanıcılar için artık farklı çözüm yöntemleri geliştirdi. Şirket artık reklam engelleyici kullanan kullanıcıların izlemek istediği videoların sonuna kadar atlıyor. Kullanıcıların izlemek istediği videoyu izletmeyen şirket videoyu başlattığınızda otomatik olarak sonuna atlıyor ve bu duruma maruz kalmamak için ücretli seçeneğe yönlendiriyor. YouTube'a ücret ödemek istemeyen kullanıcılar ise reklam engelleyicilerini kapatmak zorunda kalıyor.

YouTube'den reklam engelleyici kullanıcılarına sürpriz! Artık video izleyemeyecekler... - 1. Resim

ÇÖZÜM YOLLARI DENENDİ

YouTube daha önce de reklam engelleyicileri sevmiyordu ve çeşitli önlemler almak istedi. Şirket ilk olarak kullanıcıların reklam engelleyicilerini kapatmaları için bildirim göndermişti. Mesajı otomatik olarak kapatabildiğiniz için kullanıcıların çok fazla dikkatini çekmemişti fakat bu uyarı çok az kullanıcının reklam engelleyicileri kapatmasına yol açmıştı.

Daha sonra reklam engelleyici kullanan kişilerin izlediği videolardaki kaliteyi düşürmeye başladı fakat bu yöntem de işe yaramadı. Son çare olarak reklam engelleyici kullanan kullanıcıların videoları izleyememe seçeneği seçilmiş olacak ki yeni yöntemle birlikte artık video izlemeye başladığınızda otomatik olarak videonun sonuna atlıyor. 

Otomatik olarak videonun sonuna atlayan video oynatıcıyı videonun ortasına veya farklı bir yere aldığınızda da video döngüye giriyor ve video oynatılmıyor. Bu gibi durumlara maruz kalmamak için tek çare YouTube Premium üyesi olmak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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