Yüzüklerin efendisi! Artık sadece evliliğin nişanesi değil

Bir zamanlar evliliğin göstergesi olan yüzükler artık çok daha fonksiyonel. Akıllı yüzükler 24 saat boyunca kalp atış hızı, uyku, oksijen seviyesi, aktivite gibi verileri takip ediyor, fitness uygulamaları hakkında önerilerde bulunuyorlar. Bazı modellerde ise ödeme yapılabiliyor.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Giyilebilir cihaz kategorisinde akıllı bileklikler ve akıllı saatlerin ardından akıllı yüzükler de artık hayatımızın bir parçası hâline geliyor. Finlandiyalı Oura Ring’in ardından teknoloji devleri akıllı yüzük için kolları sıvarken Samsung Galaxy Ring’i satışa sundu. Apple akıllı yüzük için çalışmalarını sürdürürken, Evie Ring ve Ultrahuman Ring Air gibi markalar pazarda çoktan yerini aldı. Bir zamanlar evliliğin göstergesi olan yüzükler ise artık çok daha fonksiyonel. Üzerinden ekran bulunmadığı için telefon ve akıllı saatlere ihtiyaç duyulan akıllı yüzükler günlük sağlık, uyku ve aktivite takibi yapabiliyor. Parmaklarda bulunan büyük kan damarlarına yakın takıldıkları için saatlere göre daha doğru sağlık verileri sunabiliyor. Bazı modellerde temassız ödeme ve NFC özellikleri de yer alıyor.

PARMAKTAN KALBİNİZİ DİNLİYOR

Sektörün yeni oyuncularından Samsung Galaxy Ring, ivmeölçer, optik kalp atış hızı sensörü ve cilt sıcaklığı sensörü ile geliyor. Android 11 cihazlarla kullanılabilen yüzük, bluetooth üzerinden eşleşiyor. Galaxy Ring’te iOS desteği bulunmazken ayrıca bir Samsung hesabına ve Samsung Health uygulamasına ihtiyaç duyuluyor. Galaxy Ring, 24 saat boyunca kalp atış hızı, uyku, aktivite ve cilt sıcaklığı gibi hayati verileri takip ederek kullanıcılarına kapsamlı bir sağlık tablosu sunuyor. Bu arada, Galaxy Ring ile birlikte bir Samsung Galaxy Watch kullanıyorsanız, Samsung Health uygulaması hangi cihazdan veri çekeceğini seçebilecek. Eğer koşuyorsanız ve saatinizden gelen sinyal yüzükten gelen sinyalden daha netse, saatin verilerini kullanacak. Bunların hiçbiri için ücretli abonelik gerekmiyor. Galaxy Ring ayrıca şimdilik hareketi kontrollerini de destekliyor. Yüzüğü takarken baş ve işaret parmaklarınızı kıstırarak Galaxy akıllı telefonunuzu kontrol edebilir, fotoğraf çekebilir ya da alarmları kapatabilirsiniz. 361 mAh bataryaya sahip şarj kutusuyla gelen Galaxy Ring, tek şarj ile bir hafta kullanılabiliyor.

ABONELİK İSTEYEN DE VAR

Sektörün en eski oyuncusu olan Oura Ring de uyku ve aktivite verilerini sunuyor. Ek olarak, kalp atış hızını, vücut sıcaklığını, kan oksijen seviyesini ve stres seviyesini ölçüyor. Yüzük, Apple Health, Google Fit ve iOS ve Android uygulamalarıyla senkronize çalışıyor. Ancak Oura Ring için abonelik gerekiyor.

Fitness tutkunları için tasarlanan Ultrahuman Ring Air ise uyandığınız andan itibaren, güneşle temas süresi, yürüme ve gevşeme zamanları hakkında hatırlatıcılar sunuyor. Ayrıca vücut sıcaklığı, kalp atış hızı ve oksijen seviyesi ve adet döngülerini kaydediyor. Ultrahuman uygulamasıyla senkronize çalışan yüzük, koşucular, bisikletçiler ve sık sık yürüyüş yapanlar için ideal. Aynı şekilde Evie Ring de uyku, stres ve aktiviteleri haftalık, aylık ve yıllık raporlar hâlinde sunuyor.