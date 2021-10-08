Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturma kapsamında 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

FETÖ’nün ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında 56 gözaltı kararı FETÖ'nün Jandarma'yı hedef alan ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer alan 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul'da şafak vakti FETÖ'ye operasyon: 46 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde askerlin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.