Türkiye Gazetesi

Kıyafet, kozmetik gibi alışvelerişler için Edirne pazar ve mağazalarını tercih eden Bulgar tursitler, şimdi de eczanelerde kuyruk oluyor.

Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, koronavirüs salgınını önlediği iddiasıyla, Bulgaristan vatandaşları kutu kutu aspirin alıyor. Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman Edirne’de eczanelerde aspirin bırakmıyor.

Eczaneler önünde kuyruklar oluşturan Bulgarlar bazen dakikalarca beklemeyi göze alıyor.

ECZANELERDE YOĞUNLUK GİDEREK ARTIYOR

Edirneli Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi. Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının aspirin başta olmak üzere grip ve ağrı kesici ilaçlar aldıklarını belirtti. Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu da, Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.

Edirne’de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Koronavirüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.

Pazar esnafından yeni yöntem! Bulgarca yazılarla müşteri çekiyor ​Bulgar ve Yunan turistler için cazibe merkezi haline gelen Ulus Pazarı esnafı, hazırladığı Bulgarca yazılarla tezgâhlarına müşteri çekiyor.

Edirne'ye turist akını arttı, Bulgarca kursları ilgi odağı oldu Edirne'ye gelen Bulgar turistlerin sayısının artması nedeniyle özellikle esnafın Bulgarca kurslarına ilgisi arttı.

Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye pazara geldi, dönüş yolun kuyruk 1 km'yi buldu Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.