Türkiye Gazetesi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşama tutunmanın zorlaştığı İdlib’deki mülteci kamplarında, Sadakataşı yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle dernek ekibi tarafından ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet, kömür ve gıda kumanyası yardımı ulaştırıldı.

Ülkelerinde yaşanan çatışmalar sebebiyle güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına göç eden İdlibli mülteciler kış aylarının gelmesiyle başta gıda, barınma ve kışlık yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı, hayırseverlerin destekleriyle bölgeye yardım ulaştırıyor.

Kış yardımları

Son günlerde İdlib bölgesinde yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle milyonlarca mülteci zor günler geçiriyor. Kamplarda yaşayan birçok aile soba ve yakacak bulamazken, bölgedeki kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Yardım çalışmaları için bölgeye ulaşan Sadakataşı ekibi yaklaşık bin kişiye kışlık kıyafet ulaştırdı. Yardımların devamında yardım ekibi tarafından 100 aileye toplamda 20 ton kömür dağıtımı gerçekleştirildi.

Çocuk paketi ve süt dağıtımı

Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi tarafından kamplarda yaşayan 100 aileye süt, makarna, pirinç, sıvı yağ, salça, şeker, konserve gıdalar ve undan oluşan gıda kumanyası dağıtıldı.

200 ton kömür bölgeye ulaştırılacak

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Sınırımıza göç mülteci aileler soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalmış durumdalar. Mülteci ailelere yardım ulaştırmak için bölgede bulunan ekibimiz gıda kumanyası, kömür ve kışlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgeye önümüzdeki hafta içerisinde 200 ton kömür, soba ve gıda kumanyası ulaştıracağız’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu İdlib yardımları destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilinir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.