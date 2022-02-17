Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nün gizli faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

OPERASYON GECE BAŞLADI

Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı ve firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla ‘güvenli ev’ olarak kullandığı gizli hücre evleri tespit etti. Bu hücre evlerinde, aralarında örgütte “mahrem imam”, “büyük bölge talebe mesulü”, “ilçe imamı” gibi sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, daha önce kamudan ihraç edilmiş 30 FETÖ mensubunun yakalanması için gece saatlerinde operasyon başlatıldı.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, aranan 30 şüpheliden 29’u yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca söz konusu hücre evlerinde yine FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan ve savcılıklarca yakalama kararı bulunan 5 örgüt üyesinin daha yakalandığı belirtildi.

KAPIDA POLİSİ GÖRÜNCE GARDROPA SAKLANDI

Baskınlarda gözaltına alınan toplam 34 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, hücre evlerinde yakalanan bir FETÖ mensubunun, kapıda polisi görünce gardropa saklanarak üzerine battaniye örttüğü öğrenildi.

Örgüt evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Gece yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinde başladığı öğrenildi.

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