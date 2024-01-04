100 yıl sonra bir ilk! Yarı dişi, yarı erkek kuş görüntülendi

4 Ocak 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 16:01

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nde zooloji profesörü olan Hamish Spencer, Kolombiya'da tatildeyken kuş bilimci John Murrillo'nun yardımıyla mavi-yeşil renkli ve çift cinsiyetli bir kuş tespit etti.

BBC’de yer alan habere göre; amatör kuşbilimci John Murillo’nun, Kolombiya'da Manizales kentindeki Don Miguel Doğa Parkı'nda bir kuş dikkatini çekti. Bu kuş, aslında sık görülen bir türün üyesi olan yeşil bal kuşlarından biriydi. Ancak bu kuşta kayda değer bir şeyler vardı.

Sol tarafındaki tüyler yeşildi. Bu, türün dişilerinde karakteristik bir özellikti. Sağ tarafındaki tüyler ise türün erkeklerinde görülen mavi renkteydi.

Murillo bir keşif yapmıştı ve keşfini bir başka kuş düşkünüyle, Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden Zooloji Profesörü ve evrimsel genetik uzmanı Hamish Spencer ile paylaştı.

“ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ”

O dönem Kolombiya'da tatilde bulunan Prof. Spencer BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok heyecan vericiydi. Birçok kuş düşkünü ömürleri boyunca çift cinsiyetli kuş göremez. John'un keşfini gördüğüm için çok ayrıcalıklıyım" dedi ve ekledi:

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Spencer, "Cinsel açıdan iki yönlü tüyler, vücut genelindeki hormon farklılıklarından çok, yakındaki hücrelerin kromozom yapısından kaynaklanıyor" dedi.

Bu durum daha önce başta kelebekler olmak üzere böceklerde, kabuklularda, örümceklerde ve hatta kertenkeleler ve kemirgenlerde görüldü.

Prof. Spencer, "dişi yumurta üretirken hücre bölünmesindeki bir hata ve bunu takiben yumurtanın iki spermle çifte döllenmesinden" kaynaklandığını vurguladı.

21 AY BOYUNCA GÖZLENDİ

Etrafı ormanlarla çevrili bir çiftlik olan Don Miguel Doğa Parkı'nda kuşlar için bir beslenme noktası kuruldu.

Kuşlara, taze meyve ve şekerli su verilen nokta sayesinde bölge kuş gözlemcileri için mükemmel bir yer haline geldi.

Murillo'nun tespit ettiği benzersiz kuş en az 21 ay boyunca gözlendi ve davranışları diğer bal kuşlarından çok da farklı değildi. Ancak kuş, sunulan meyveleri yemeye başlamadan önce sıklıkla, diğerlerinin gitmesini bekliyordu.

Ancak kuşun, aynı zamanda bölgesine düşkün olduğu, diğer kuş türlerinin beslenme noktasına gelmesine izin vermediği de kaydedildi. Ancak bunu neden yaptığı tam olarak bilinmiyor.