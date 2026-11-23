Bitlis’te köy okulunda sadece 5 öğrenciye eğitim veren öğretmen Melike Abalı’nın yaşamı, belgesele konu oldu. İlk günkü yabancılık duygusunun yerini aidiyete bıraktığını söyleyen Abalı “Hepsi bana bir avuç içi kadar yakın. ‘Öğretmenim' yerine ‘anne' ya da ‘baba' diye sesleniyorlar. Onların temiz kalpleri, samimiyetleri ve sevgileri bana her gün yeni şeyler öğretiyor” diye konuştu.

Özetle Kaydet a- | +A

Bitlis merkeze 16 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 52 hanenin bulunduğu Kömüryakan köyünde görev yapan öğretmen Melike Abalı, 5 öğrencisine eğitim veriyor.

2023 yılında Kömüryakan Köyü Aşağı Mahalle İlkokulu'na atanan genç öğretmen, öğrencilere soba yakıyor, onlarla sohbet ediyor, büyük bir sevgi ve özveriyle mesleğini sürdürüyor.

“AKLIMDA BİRÇOK SORU VARDI”

Köy okuluna ilk geldiği günü anlatan öğretmen Abalı, o günkü heyecanını şöyle ifade etti:

Benim için hayatımın en önemli günlerinden biriydi. Bahçede durmuş, uzun uzun etrafa bakmıştım. Çünkü çok uzak ve bana yabancı bir yere gelmiştim. Her şeyi anlamaya, tanımaya çalışıyordum. Aklımda birçok soru vardı. Acaba çocuklar beni sevecek mi, ben onları sevecek miyim, anlaşabilecek miyiz? İlk kez sınıfa girdiğimde çocuklar da bana aynı merakla bakıyordu. Aslında hepimiz birbirimizi tanımaya çalışıyorduk.

16 kilometrelik kalp ısıtan fedakârlık! Sadece 5 öğrencisi var, Melike öğretmenden duygulandıran sözler: Hepsi bana avuç içi kadar yakın

“İNSAN BİR YERE BÖYLE ALIŞIYOR”

İlk günkü yabancılık duygusunun yerini aidiyete bıraktığını söyleyen Abalı “Bugün o ilk günkü halimi düşündüğümde gülümsüyorum. Çünkü artık köye geldiğimde kimin hangi saatte ineğini otlatmaya götürdüğünü, kimin hangi saatte tarlaya gittiğini neredeyse dakika dakika biliyorum. İnsan bir yere böyle alışıyor galiba. Önce yollarını, sonra insanlarını öğreniyor. Bir süre sonra da kendisini oraya ait hissetmeye başlıyor" dedi.

16 kilometrelik kalp ısıtan fedakârlık! Sadece 5 öğrencisi var, Melike öğretmenden duygulandıran sözler: Hepsi bana avuç içi kadar yakın

SINIFTA SADECE 5 ÖĞRENCİSİ VAR

Sadece 5 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, öğrencileri arasında güçlü bir sevgi bağı oluştuğunu belirten Abalı “Aslında hepsi bana bir avuç içi kadar yakın. O kadar yakınız ki ders sırasında bazen bana ‘öğretmenim' yerine ‘anne' ya da ‘baba' diye sesleniyorlar. Zamanla anladım ki aslında bizim de çocuklardan öğreneceğimiz çok fazla şey var. Onların temiz kalpleri, samimiyetleri ve sevgileri bana her gün yeni şeyler öğretiyor” dedi.

16 kilometrelik kalp ısıtan fedakârlık! Sadece 5 öğrencisi var, Melike öğretmenden duygulandıran sözler: Hepsi bana avuç içi kadar yakın

BELGESELE KONU OLDU

Melike Abalı'nın köy okulundaki yaşamı ve öğrencileriyle kurduğu bağ, Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 dakikalık belgesele de konu oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan belgeselde, akademik eğitimin yanı sıra çocukların doğayla bağ kurmaları, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğrenmeleri ile "Yetkin ve Erdemli İnsan" yetiştirme anlayışı ele alındı.

16 kilometrelik kalp ısıtan fedakârlık! Sadece 5 öğrencisi var, Melike öğretmenden duygulandıran sözler: Hepsi bana avuç içi kadar yakın

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bitlis Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBitlis

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala