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16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: Yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: Yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla Milas'ta seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı. Feci kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğu bildirildi.

Kaza Bodrum-Milas karayolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde oan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürümekte olan 37 yaşındaki Mehmet Timur'a çarptı.

Kazada motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur olay yerinde feci şekidle hayatını kaybederken, kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fıralayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı.

M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Timur'un cesedi de olayyeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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