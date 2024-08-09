16 yıldır kayıp sanılan 70 yaşındaki adam kan davasına kurban gitmiş

İzmir'de 16 yıldır kayıp olan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran'ın kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. İzmir ve Adana'da yürütülen soruşturmada ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alırken, cansız bedenin bulunması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılında evinden çıkan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran sırra kadem bastı. Ceyran'ı aramak için İzmir polisi çalışma başlattı ve yaşlı adamın kaybolmadığı kan davasına kurban gittiği öğrenildi.

İKİ İLDE OPERASYON

Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta Adana ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda olayla ilgili oldukları tespit edilen S.B.(73), Ö.B.(44) E.B.(45) A.B.(50) ve M.A.B.(46) adlı 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kan davası cinayetini itiraf etmesi sonucu kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cesedinin arama çalışmaları sürdürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ö.B., E.B. ve M.A.B., kasten öldürme suçundan tutuklanırken, S.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SIR PERDESİNİ İZMİR POLİSİ ÇÖZDÜ

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, öldürülerek sazlık alana atılan ve cesedi aranmakta olan Ramazan Ceyran ile ilgili sır perdesi aralandı.

Ceyran'ın oğlu olan B.C.'nin, 17 Mayıs 2008 tarihinde Özdemir Bolcal'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü, Bolcal'ın annesinin de oğlunun ölümüne dayanamayarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı evden iki cenaze cıkması üzerine Bolcal ailesinin fertleri Ramazan Ceyran ve ailesini rahat bırakmadı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ikametlerine saldırı sonucu Ramazan Ceyran ve ailesi Polis Merkezine sığındılar. Daha fazla tehditlere dayanamayan aile, Ceyhan ilçesinden, İzmir Torbalı'da oturan kızlarının yanına taşındılar.

CİNAYET İÇİN KEŞİF YAPTILAR

Bir süre sonra Bolcal ailesi, Ramazan Ceyran ve ailesinin Torbalı ilçesinde ikamet ettiklerini öğrendiler ve mahalle sokak numara bilgisi öğrenmek için Torbalı ilçesine gelerek keşif çalışmalarına başladılar. Keşif çalışmalarını, dikkat çekmemek adına Adan'dan Bodrum'a turizm amaçlı gelme süsü vererek günlük olarak Torbalı'ya gidip gelerek yaptılar. Keşif çalışmalarını Ö.B. ve M.A.B.'nin fiziki olarak gelerek, A.B.'nin ise Bodrum ilçesinden takip ederek gerçekleştirdiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ ARANIYOR

E.B. ve S.B. adlı kişilerin de olayı Adana'dan azmettirdiği belirlendi. Keşif çalışmalarının ardından 3 Ağustos 2008 günü Ö.B. ve M.A.B.'nin Ramazan Ceyran'ı öldürüp, cansız bedenini sazlık alana attıkları öğrenilirken, zanlıların dikkat çekmemek için Ramazan Ceyran'ı ortadan kaldırdıktan sonra tekrar Bodrum'a dönüp orda bir süre daha vakit geçirdikleri tespit edildi.

16 yıldır kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cansız bedenini arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.