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17 kiloluk bereket! Bir anda oltaya takıldı, balıkçılar şaştı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 kiloluk bereket! Bir anda oltaya takıldı, balıkçılar şaştı kaldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havalar ısındı, balıkçıların av sezonu başladı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde avcıların ağlarına vuran 17 kiloluk sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi. Son yılların avı yapılan en büyük sazan balığı görenlerin dikkatini çekti.

Beyşehir Gölü'nde 16 Haziran'da başlayan yeni av sezonu ile balıkçıların av mesaisi de başladı. 

Göl açıklarına ağlarını sermeye başlayan avcılar, ağların gözlerine takılan balıklarla limanlarına doğru dönüş yaparken bazılarının ise yakaladıkları kilolarca ağırlıktaki balıklarla yüzü güldü. 

17 kiloluk bereket! Bir anda oltaya takıldı, balıkçılar şaştı kaldı - 1. Resim

GÖREN ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yeni av sezonunun ikinci gününde göle kıyısı olan Çiftlik Mahallesi açıklarında ağlara vuran 10 kiloluk sazan balığının ardından, önceki gün de Karadiken Mahallesi açıklarında ağlara takılan son yılların avı yapılan en büyük sazan balığı görenlerin dikkatini çekti.

Avcılar, yerleşim merkezinin açıklarında ağlara takılan tartıldığında 17 kilogram ağırlığa ulaştığı görülen sazan balığını Karadiken Mahallesi alım kantarında tüccarlara teslim etti.

17 kiloluk bereket! Bir anda oltaya takıldı, balıkçılar şaştı kaldı - 2. Resim

SON YILLARDA AVLANAN EN İRİ SAZAN

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver de su ürünleri kontrol ekibi olarak yürüttükleri denetim esnasında tesadüfen gördüğü 17 kiloluk sazan balığını eline alıp incelerken, son yıllarda avlanan en iri sazan olduğunu belirtti. 

Özver, sazanı avlayan balıkçıları tebrik ederken bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu. Beyşehir Gölünde 11 yıl önce de 21 kilo ağırlığında ağlara takılan bir sazan balığı haberlere konu olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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