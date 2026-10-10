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Yaşam

17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak

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17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak
Başlık Resmi17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak

Samsun’da sağlık çalışanı Erdi Erol’un 17 yılda oluşturduğu lego ve model araba koleksiyonunun maliyeti 3 milyon TL’yi aştı. Yaklaşık bin model araba ve 500’e yakın lego setine sahip Erol, çocuklara lego sevgisini aşılamayı ve Karadeniz’de lego konseptli kafe ve müze açmayı hedefliyor.

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Samsun'da sağlık çalışanı olarak görev yapan Erdi Erol'un koleksiyon tutkusu, üniversite yıllarında model araba biriktirmesiyle başladı. Zamanla lego setlerine de ilgi duymaya başlayan Erol, yaklaşık 17 yılda geniş bir koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunun mevcut maliyetinin 3 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirten Erol, evinde yer kalmadığı için bazı lego setlerini ve model arabalarını kutularında muhafaza ettiğini, yapmayı bekleyen çok sayıda setinin de bulunduğunu söyledi.

17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak
Başlık Resmi17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak

"ÇOCUKLARA LEGO SEVGİSİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kendi markasını kurduğunu anlatan Erdi Erol, çocuklarla ücretsiz etkinlikler gerçekleştirdiğini belirterek, "Çocuklarla eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Yakın çevremin çocuklarını kabul ediyorum. Lego tutkusunu ve sevgisini onlara da aşılamaya çalışıyorum" dedi.

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Koleksiyonunda yaklaşık bin model araba ile 500'e yakın yapılmış ve yapılmayı bekleyen lego seti bulunduğunu ifade eden Erol, maddi açıdan en değerli parçalarının Eyfel Kulesi ve Titanik olduğunu dile getirdi.

17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak
Başlık Resmi17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak

HEDEFİ KARADENİZ'E LEGO KONSEPTLİ MÜZE VE KAFE KAZANDIRMAK

Gelecek hedefleri hakkında da konuşan Erol, Karadeniz Bölgesi'nde lego konseptli bir kafe ve müze açmak istediğini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz Karadeniz Bölgesi'nde lego konseptli bir kafe, bir müze açmak. Alaçatı'da bunun bir örneği var. Ben de bunun Karadeniz versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Bunlar maddiyatla alakalı şeyler. Ben de kendi çapımda, emekleye emekleye bir şeyler yapıyorum. İnşallah güzel gidecek" diye konuştu.

17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak
Başlık Resmi17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak

"ÇOCUKLARIN EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR"

Çocukların legoya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Erol, lego ile uğraşmanın çocukların el becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti. Lego yapan çocukların hem büyüklerine hem de küçüklerine karşı saygı konusunda gelişim gösterdiğini dile getiren Erol, ailelere de imkânları doğrultusunda çocuklarını legoya yönlendirmelerini ve bu tür etkinliklere katılmalarını tavsiye etti.

17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak
Başlık Resmi17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak
17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak
Başlık Resmi17 yılda 3 milyon TL'lik koleksiyon yaptı! Hedefi Karadeniz'e müze açmak
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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