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Haberler > Yaşam > 18 yaşındaki genç, sazan sarmalı taktiğiyle 3.5 milyon liralık vurgun yaptı

18 yaşındaki genç, sazan sarmalı taktiğiyle 3.5 milyon liralık vurgun yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına para gönderen vatandaş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Ekipler, mağdur olan vatandaşın para göndermiş olduğu hesabın sahibini kısa sürede yakaladı.

Olay, dün İnegöl'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.U.Ö.(43) araç satın almak için ikinci el araç satış sitesinde sergilenen araçları incelemeye başladı. Beğendiği 3.5 milyon değerindeki aracın sahibi ile iletişim kurdu. Ö.U.Ö.(43), aracın sahibi anlaştı ve hesabına 700 Bin TL gönderdi. 

YAKALAYIP GÖZALTINA ALDILAR

Bir süre sonra telefon numarasına ulaşamadı. Mağdur olan adam, polise giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli S.T.(18)'nin yerini tespit etti. Polis ekipleri Yeniceköy Mahallesindeki eve düzenledikleri operasyonda şüpheli S.T.'yi yakalayıp gözaltına aldılar.

18 yaşındaki genç, sazan sarmalı taktiğiyle 3.5 milyon liralık vurgun yaptı - 1. Resim

HESABINI KİRALAMIŞ

Şüpheli S.T. ifadesinde, "Hesabımı hiç tanımadığım birine kiraladım. Benim olayla bir ilgim yok" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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