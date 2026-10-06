Aksaray’da 72 yaşındaki Selami Salman, su çıkmaması nedeniyle tüm sakinleri taşınan 180 hanelik köyde 11 yıldır yalnız yaşıyor. Salman’ın su ihtiyacı ise köyden gitmeyerek tek başına kaldığı için yıllar önce valilik tarafından çözüldü.

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Aksaray’ın merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde 72 yıl önce doğup büyüyen Selami Salman, su çıkmaması nedeniyle 11 yıl önce terk edilen köyde tek başına yaşamaya başladı.

MADDİYAT YÜZÜNDEN KÖYÜNÜ TERK ETMEDİ

Hasan Dağı’nın eteğinde 180 hane bulunan köyün halkı yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve su kaynaklarının kuruması nedeniyle 11 yıl önce devletin desteğiyle 8 kilometre uzaklıktaki bir yerleşim yerine taşındı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle köyünden gitmeyen 7 çocuk babası 72 yaşındaki Selami Salman, 11 yıldır 180 hanenin bulunduğu köyde 2 odalı evinde tek başına yaşıyor. 14 yıl önce de eşini kaybeden Salman tüm ihtiyaçlarını kendi karşılıyor.

180 haneli bu köyde 11 yıldır yalnız yaşıyor!

"SADECE ALLAH'TAN KORKARIM"

Huzurunun yerinde olduğunu ve korkmadığını belirten Salman, "Bu köyde tek yaşayan adam benim. Bu köy halkı susuzluktan gittiler. Şimdi burada da benim huzurum yerinde. Çocuklarım, eş dost gelir gider, burada daha rahatım. Yaklaşık 11 sene önce son hane gitti. 72 senedir bu köydeyim ve yaklaşık 11 yıldır yalnızım. Ben bir Allah’tan korkarım. Sen iyi olursan herkes iyi olur. Gelene gidene karışmazsan huzurlu durursun" dedi.

180 haneli bu köyde 11 yıldır yalnız yaşıyor!

SU SORUNUNU VALİLİK ÇÖZDÜ

Misafirlerinin gelip gittiğini ifade eden Selami Salman, herkesin gittiğini ve yine günün sonunda yalnız kaldığını belirterek, "Tek başına yaşamak kolay değil ama benim için kolay, alıştım ben. Şimdi eş dost gelir otururuz, çay içeriz, muhabbet ederiz ve giderler. Ama ben bu köyde yine tek başıma kalırım. Elektriğim var, suyum var. İhtiyaçlarımı hava iyi olursa motor ile gider Taşpınar’dan, Karkın’dan, Aksaray’dan, Sağlık Köyden alır gelirim. 11 yıldır yalnızım" diye konuştu.

180 haneli bu köyde 11 yıldır yalnız yaşıyor!

Salman’ın su ihtiyacı ise köyden gitmeyerek tek başına kaldığı için yıllar önce valilik tarafından çözüldü.

180 haneli bu köyde 11 yıldır yalnız yaşıyor!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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