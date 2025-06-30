Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 1800 yıllık su kemeri tehlikeye girdi! Vatandaşlar kısa sürede müdahale etti

1800 yıllık su kemeri tehlikeye girdi! Vatandaşlar kısa sürede müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Yangın, Antalya, Serik, Aspendos, UNESCO, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan, yaklaşık 1800 yıl öncesine tarihlenen Aspendos Su Kemerleri yakınında çıkan yangın bölge halkını korkuttu. Yangına, bölgede evi ve zeytin bahçesi bulunan vatandaşlar da çeşmelere bağladıkları hortumlarla müdahale ederek destek verdi.

Türkiye'nin dört bir yanında baş gösteren yangınlar, vatandaşlar arasında tedirginlik oluşturmaya devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde yer alan ve MS 2. Yüzyılda Roma İmparatorluk Dönemi'nde şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen Aspendos Su Kemerleri yakınında yangın çıktı.

1800 yıllık su kemeri tehlikeye girdi! Vatandaşlar kısa sürede müdahale etti - 1. Resim

1800 YILLIK DEĞER YANGIN TEHDİDİNDE

Aspendos Antik Kenti'nin tarihi su kemerleri çevresindeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Serik İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın tarihi Aspendos su kemerlerine ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

VATANDAŞLAR HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

Yangına, bölgede evi ve zeytin bahçesi bulunan vatandaşlar da çeşmelere bağladıkları hortumlarla müdahale ederek destek verdi. Belkıs Mahalle Muhtarı Muammer Aksu gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi su kemerleri çevresinde çıkan yangının ekiplerce kısa sürede söndürüldüğünü, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de can pazarı! Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdiBir yangın da Elazığ'da! Maden'de alevler hızla ilerliyor, bir köy boşaltıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir kenti aşırı sıcaklar vurdu! Yüzde 60 seviyesine ulaştı - YaşamBir kenti aşırı sıcaklar vurdu! Yüzde 60 seviyesine ulaştıİşçilerden alevlerin arasında insanlık dersi! İsler içerisinde yaptıklarıyla gönülleri fethettiler - Yaşamİşçilerden alevlerin arasında insanlık dersi!Diyarbakır'da yangına ağaç dallarıyla müdahale! 500 dönüm kül oldu - YaşamDiyarbakır'da yangına ilginç müdahale!Piknik alanından Bizans çıktı! Ekipleri harekete geçiren gizemli 'bronz disk' - YaşamPiknik yaparken bulduğu disk ekipleri harekete geçirdiDüğün öncesi damada görülmemiş işkence! 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti - YaşamDüğün öncesi görülmemiş işkence!Oğlu paylaştı: Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu - YaşamSabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...