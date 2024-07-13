19 yıllık faili meçhul cinayette sır perdesi aralanıyor! Polisin soruşturması sonuç verdi

Bolu'da 19 yıl önce cinayete kurban giden 29 yaşındaki S.D.'nin ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Polis iki kişiyi daha gözaltına alırken, zanlılar adliyeye sevk edildi.

12 Mayıs 2005'te Bolu'nun Salıbeyler Mahallesi'nde 29 yaşındaki S.D. ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri S.D.'nin cinayete kurban gittiği belirlerken, faili meçhul olan cinayetin düğümü 19 yıl sonra çözüldü.

Sabah'ın haberine göre; uzun süredir Bolu'da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı 42 yaşındaki İ.Ç. mayıs ayında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ KİŞİNİN DAHA İZİNE RASTLANDI

Zanlıyı yakaladıktan sonra soruşturmaya devam eden polis, yaklaşık 2 ay sonra faili meçhul cinayette 2 kişinin daha izine rastladı. Ekipler, tam 19 yıldır Bolu'da yaşayan A.Ö. ve S.T. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.