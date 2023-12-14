1980 model ama sıfır araçlar kadar değerli! Gören bir daha bakıyor

14 Aralık 2023 12:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:25

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

44 yıl önce üretilip piyasaya sürülen aracın bir dönem kaymakamlık makam aracı olarak kullanıldıktan sonra 20 yıldır kaymakamlık demirbaşı olarak depoda bekletilip daha sonra da ihale ile satıldığı öğrenildi.

SADECE 37 BİN KİLOMETRE YAPMIŞ

Çine’de yıllardır oto galericiliği yapan Salih Keser, ihale ile satın aldığı araçlar arasında ilginç bir otomobil ile karşılaştı. Aldığı araçlar arasında depoda yıllarca bekletilmiş 1980 model bir Renault marka otomobilin sadece 37 bin kilometre yaptığını görünce kilometreyi ve aracı inceleten Keser, aracın tamamen orijinal ve bir süre kaymakamlık makam aracı olarak kullanıldıktan sonra depoya kaldırıldığını öğrendi.

SATMAYA KIYAMIYOR

Satışa çıkardığı aracı sadece kıymetini bilecek olanlara gösteren Salih Keser, sıfır model araçlara yakın fiyat biçilen 44 yaşındaki otomobilini satmak istediğini belirterek, “Yıllardır galericilik yaparım. Böyle bir araç ile karşılaşmadım. Aracı ihale ile almıştık. Her şeyi orijinal çıktı. Bakımını yapıp satışa sunduk ama satmaya kıyılacak gibi değil. Araç fabrikadan çıktıktan sonra kaymakamın makam aracı olarak çalışmış. Daha sonra depoya çekilmiş. Zamanında kaymakam taşıdığı için forsundaki direğe biz de bayrak astık. Gören bir daha bakıyor” diye konuştu.