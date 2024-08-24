Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 2,5 metre, 370 kilo! Bodrum'da yakalanan dev balık, vinçle denizden çıkarıldı

2,5 metre, 370 kilo! Bodrum'da yakalanan dev balık, vinçle denizden çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2,5 metre, 370 kilo! Bodrum&#039;da yakalanan dev balık, vinçle denizden çıkarıldı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 amatör balıkçı, devasa büyüklükte bir orkinos yakaladı. 2,5 metre uzunluğunda 370 kilo ağırlığındaki orkinos, 5 saat boyu tekneyi sürükledi. Gelen yardım sonrası kıyıya getirilen dev balık, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. 

Bodrum’da yaşayan Kayahan Eser, Metincan Alın, Emirhan Tahir ve Deniz Aras Korkmaz isimli 4 amatör balıkçı sabah saat 06.00 sıralarında Gölköy’den denize açıldı. Didim açıklarında avlanan balıkların oltasına sabah 08.00 sıralarında büyük bir balık takıldı.

2,5 metre, 370 kilo! Bodrum'da yakalanan dev balık, vinçle denizden çıkarıldı - 1. Resim

DEV BALIK TEKNEYİ SÜRÜKLEDİ 

4 amatör balıkçı, dev balığı yukarı çekmek için çaba harcadı fakat başarılı olamadı. Dev balık, amatör balıkçıların 7 metrelik teknesini 5 saatte Didim açıklarından Türkbükü açıklarına kadar sürükledi.

2,5 metre, 370 kilo! Bodrum'da yakalanan dev balık, vinçle denizden çıkarıldı - 2. Resim

VİNÇ YARDIMIYLA DENİZDEN ÇIKARILDI

Balığı tekneye çekemeyen balıkçılar, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlar da tekneyle bölgeye hareket etti. Suyun yüzeyine çekilen balık, kuyruğundan bağlanarak Gölköy’e getirildi. 2,5 metrelik balık, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Tartılan balık 370 kilogram geldi.

2,5 metre, 370 kilo! Bodrum'da yakalanan dev balık, vinçle denizden çıkarıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Büyükelçisi Jeff Flake'den çarpıcı itiraf: "15 Temmuz'da geç kaldık"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
200 bin TL'ye modifiye etti! 1988 model aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor - Yaşam1988 model aracın son halini görenler gözlerine inanamıyorİstanbul'da rekor! Nem oranı yüzde 100'ü buldu - Yaşamİstanbul'da rekor kırıldı, yüzde 100'ü buldu!YİMER, acil yardıma ihtiyaç duyan 15 bin 619 hayatın kurtarılmasını sağladı - YaşamYİMER, acil yardıma ihtiyaç duyan 15 bin 619 hayatın kurtarılmasını sağladıKahramanmaraş'taki çevresini mavi ve kahverengi gözlerinin gerçek olduğuna inandırmaya çalışıyor - YaşamGözlerinin gerçek olduğuna inandırmaya çalışıyorŞaşırtan olay! Adamın anüsünden yılan çıktı - YaşamŞaşırtan olay! Adamın anüsünden yılan çıktıEleman bulamayınca dükkanına ilginç bir ilan astı! Gören fotoğraf çektirmeye geliyor - YaşamEleman bulamayınca dükkanına ilginç bir ilan astı!
Sonraki Haber Yükleniyor...