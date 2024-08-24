2,5 metre, 370 kilo! Bodrum'da yakalanan dev balık, vinçle denizden çıkarıldı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 amatör balıkçı, devasa büyüklükte bir orkinos yakaladı. 2,5 metre uzunluğunda 370 kilo ağırlığındaki orkinos, 5 saat boyu tekneyi sürükledi. Gelen yardım sonrası kıyıya getirilen dev balık, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Bodrum’da yaşayan Kayahan Eser, Metincan Alın, Emirhan Tahir ve Deniz Aras Korkmaz isimli 4 amatör balıkçı sabah saat 06.00 sıralarında Gölköy’den denize açıldı. Didim açıklarında avlanan balıkların oltasına sabah 08.00 sıralarında büyük bir balık takıldı.
DEV BALIK TEKNEYİ SÜRÜKLEDİ
4 amatör balıkçı, dev balığı yukarı çekmek için çaba harcadı fakat başarılı olamadı. Dev balık, amatör balıkçıların 7 metrelik teknesini 5 saatte Didim açıklarından Türkbükü açıklarına kadar sürükledi.
VİNÇ YARDIMIYLA DENİZDEN ÇIKARILDI
Balığı tekneye çekemeyen balıkçılar, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlar da tekneyle bölgeye hareket etti. Suyun yüzeyine çekilen balık, kuyruğundan bağlanarak Gölköy’e getirildi. 2,5 metrelik balık, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Tartılan balık 370 kilogram geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı