Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar
Fotoğraf Başlığı 2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar

Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren iş adamı Süleyman Kaplan sırra kadem bastı. 2 aydır aranan Kaplan’ın kardeşi ağabeyinin kaçırıldığını iddia etti. Kaplan “Ağabeyimin aracını da sosyal medyadan satışa çıkarmışlar. Kaçıranlar bana ulaşıyor. 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi laflar kullanıyorlar” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan, ağabeyinin çeteler tarafından kaçırıldığını, inşaat malzemelerine el konulduğunu ve aracının da sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını öne sürdü. Kaplan, ağabeyinin bulunması için yardım istedi.

2 AYDIR KAYIP

İnşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), 5 Mayıs 2026 tarihinde iş amacıyla Fildişi Sahili'ne gitti. Yakınları Kaplan’dan 19 Haziran'dan bu yana haber alamadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Yirmi gündür haber alınamıyor! Türk iş adamı Fildişi Sahili’nde kayboldu
3. SAYFA

Yirmi gündür haber alınamıyor! Türk iş adamı Fildişi Sahili’nde kayboldu

Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan, ağabeyinin kendisini arayarak, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini ve gönderilen inşaat malzemeleri ile araç konusunda sorun yaşadığını söylediğini öne sürdü.

2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar
Başlık Resmi2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar

“ARABAMIZI FACEBOOK'TA SATIŞA SUNMUŞLAR”

Kaplan, "19 Haziran'dan sonra da abimden haber alamadık. Hiç görüşemedik" dedi. Kaplan, ağabeyinin kullandığı aracın sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını gördüğünü söyledi. Kaplan, "Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı Facebook'ta gördüm. Satışa sunmuşlar. Aracı aldırtıp karakola getirdim" diye konuştu.

2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar
Başlık Resmi2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar

“FİDYE İSTEYEMİYORLAR ŞU AN”

Bazı kişilerin kendisine ulaşarak tehdit ettiğini iddia eden Danyal Kaplan, şunları anlattı:

Kaçıranlar bana ulaşıyor. 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi laflar kullanıyorlar. Ancak herhangi bir fidye de istemiyorlar. Ben abim kaçırıldıktan hemen bir gün sonra Fildişi Sahili'ne gittim. Abimin isimlerini verdiği kişilerle görüştüm. Onların da bu nedenle korktuklarını düşünüyorum. Bu yüzden fidye isteyemiyorlar şu an.

2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar
Başlık Resmi2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar

"İKİ AYDAN FAZLA ZAMAN GEÇTİ”

Ağabeyinin bulunması için Fildişi Sahili'ndeki Türk yetkililerle de görüştüklerini belirten Kaplan, "Konsolosla görüştük. Sayın büyükelçim dedim, neden kamera kayıtlarına ulaşamıyoruz? 'Biz gerekeni yapıyoruz' dedi. Fakat üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçti. Halen kamera kayıtlarına ulaşamadık" dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu
Kaydet
4 katlı binanın duvarında büyüdü! Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Kaydet
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.