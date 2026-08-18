Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren iş adamı Süleyman Kaplan sırra kadem bastı. 2 aydır aranan Kaplan’ın kardeşi ağabeyinin kaçırıldığını iddia etti. Kaplan “Ağabeyimin aracını da sosyal medyadan satışa çıkarmışlar. Kaçıranlar bana ulaşıyor. 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi laflar kullanıyorlar” dedi.

19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan, ağabeyinin çeteler tarafından kaçırıldığını, inşaat malzemelerine el konulduğunu ve aracının da sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını öne sürdü. Kaplan, ağabeyinin bulunması için yardım istedi.

2 AYDIR KAYIP

İnşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), 5 Mayıs 2026 tarihinde iş amacıyla Fildişi Sahili'ne gitti. Yakınları Kaplan’dan 19 Haziran'dan bu yana haber alamadı.

Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan, ağabeyinin kendisini arayarak, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini ve gönderilen inşaat malzemeleri ile araç konusunda sorun yaşadığını söylediğini öne sürdü.

2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar

“ARABAMIZI FACEBOOK'TA SATIŞA SUNMUŞLAR”

Kaplan, "19 Haziran'dan sonra da abimden haber alamadık. Hiç görüşemedik" dedi. Kaplan, ağabeyinin kullandığı aracın sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını gördüğünü söyledi. Kaplan, "Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı Facebook'ta gördüm. Satışa sunmuşlar. Aracı aldırtıp karakola getirdim" diye konuştu.

2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar

“FİDYE İSTEYEMİYORLAR ŞU AN”

Bazı kişilerin kendisine ulaşarak tehdit ettiğini iddia eden Danyal Kaplan, şunları anlattı:

Kaçıranlar bana ulaşıyor. 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi laflar kullanıyorlar. Ancak herhangi bir fidye de istemiyorlar. Ben abim kaçırıldıktan hemen bir gün sonra Fildişi Sahili'ne gittim. Abimin isimlerini verdiği kişilerle görüştüm. Onların da bu nedenle korktuklarını düşünüyorum. Bu yüzden fidye isteyemiyorlar şu an.

2 aydır kayıp! Fildişi Sahili’nde sırra kadem basan iş adamı Süleyman Kaplan kaçırıldı mı? Kardeşinden çarpıcı iddialar

"İKİ AYDAN FAZLA ZAMAN GEÇTİ”

Ağabeyinin bulunması için Fildişi Sahili'ndeki Türk yetkililerle de görüştüklerini belirten Kaplan, "Konsolosla görüştük. Sayın büyükelçim dedim, neden kamera kayıtlarına ulaşamıyoruz? 'Biz gerekeni yapıyoruz' dedi. Fakat üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçti. Halen kamera kayıtlarına ulaşamadık" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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