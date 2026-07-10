Yirmi gündür haber alınamıyor! Türk iş adamı Fildişi Sahili’nde kayboldu
Adana’dan Fildişi Sahili’ne 5 Mayıs’ta ticaret için giden Süleyman Kaplan (52), âdeta sırra kadem bastı. Yirmi gündür haber alınamayan Kaplan için arama seferberliği başlatıldı.
- Süleyman Kaplan, 5 Mayıs'ta ticaret için Fildişi Sahili'ne gitmiştir.
- Kaplan'dan en son 19 Haziran'da haber alınmış ve o tarihten beri kendisinden haber alınamamaktadır.
- Durum, büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bildirilmiştir.
- Süleyman Kaplan'ın oğlu ve kardeşi, arama çalışmalarına destek olmak amacıyla Fildişi Sahili'ne gitmiştir.
- Eşi Canan Kaplan, eşinin kaçırılmış veya alıkonulmuş olabileceğinden şüphelenmektedir.
- 20 yaşındaki oğlu Doğuş Kaplan, babasının ne halde olduğunu bilmediklerini ve sağ salim bulunmasını istediklerini belirtmiştir.
Adana'da yaşayan 52 yaşındaki şahıs, ticaret yapmak için gittiği Fildişi Sahili'nde kayboldu. 20 gündür kendisinden haber alamayan ailesi gelecek umutlu bir haberi beklerken tüm başvuruları yaptıklarını söyleyerek yardım istedi.
Adana'da yaşayan 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), ticaret yapmak amacıyla 5 Mayıs'ta Fildişi Sahili'ne gitti.
Ailesiyle her gün düzenli olarak görüşen Kaplan'dan son olarak 19 Haziran'da haber alındı. O tarihten bu yana kendisine ulaşamayan yakınları, durumu büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bildirdi. Süleyman Kaplan'ın oğlu ve kardeşi de arama çalışmalarına destek olmak amacıyla Fildişi Sahili'ne gitti. Ancak aradan geçen 20 güne rağmen Kaplan'ın akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.
"EŞİMİ ÇOK ÖZLEDİM"
Eşinden bir telefonun gelecek umuduyla her gün beklediğini belirten Canan Kaplan, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu. Endişe yaşadıklarını ifade eden Kaplan, "5 Mayıs'ta çalışmak için gitti. Her gün mutlaka görüşürdük. 19 Haziran'dan itibaren haber alamıyoruz. Bugün 20'nci gün. Gerekli tüm başvuruları yaptık, arama çalışmaları devam ediyor ancak hiçbir sonuç alamadık. Kaçırılmış olabilir, alıkonulmuş olabilir, hatta hayatından bile şüphe ediyoruz. Eşimi çok özledim. 4 çocuğum var, hepsi perişan oldu" diye konuştu.
Metruk gecekonduda cinayet! Gülay’ı altınları için öldürmüş! Korkunç plan ortaya çıktı
"20 GÜNDÜR BABAMDAN HABER ALAMIYORUM"
Babasının yokluğunun kendilerini derinden etkilediğini söyleyen 20 yaşındaki Doğuş Kaplan ise şunları söyledi:
"20 gündür babamdan haber alamıyorum. Çok kötüyüm. Sesini duyamıyorum, göremiyorum. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Tek isteğimiz babamın sağ salim bulunması".