Çocukların emeğinin karşılığını aldığı karne dönemi, hem başarıların kutlandığı hem de geleceğe dair adımların atıldığı bir dönem olarak kutlanıyor. Türkiye Hayat Emeklilik, bu anlamlı zamanda ailelere çocuklarının geleceği için BES’e yatırım yapmasını öneriyor ve bu döneme özel avantaj sunuyor...

Çocukların eğitiminden kariyer yolculuğuna kadar pek çok alanda uzun vadeli planlama her zamankinden daha önemli hâle geliyor. Bu nedenle erken yaşta birikim alışkanlığı kazandıran çözümler, ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle 18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), devlet katkısının yanı sıra uzun vadeli tasarruf imkânı sunarak çocukların geleceği için güçlü bir finansal temel oluşturuyor.

Bu yaklaşımdan hareket eden Türkiye Hayat Emeklilik “Yarınlara Özel Karne Hediyesi” kampanyasıyla aileleri çocuklarının geleceğine yatırım yapmaya davet ediyor. 30 Eylül’e kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması veya internet sitesi üzerinden aylık 3.500 TL ve üzeri katkı payı ile başlatılan 18 Yaş Altı BES sözleşmeleri için önemli avantajlar sunuluyor.

Geleceğe yatırım en büyük armağan! Türkiye Sigorta karne hediyesi olarak BES öneriyor

3.500 LİRA EK KATKI PAYI DESTEĞİ

Türkiye Hayat Emeklilik yetkilileri, karne döneminin sadece bugünün başarısını ödüllendiren bir zaman dönemi olmadığını, bunun için yarınlara değer katacak bir yatırım fırsatı sunduklarını belirterek “Karne dönemi, yalnızca bugünün başarısını ödüllendiren bir zaman dilimi değil, yarınlara değer katacak bir yatırım fırsatı. Türkiye Hayat Emeklilik, ailelerin çocukları adına erken yaşta tasarruf ve birikim kültürü oluşturmasını desteklerken, kampanya kapsamında sağlanan ek katkılar ve kapsamlı güvenceler bu yolculukta önemli avantajlar sunuyor” dedi.

Kampanyanın öne çıkan avantajlarından biri, düzenli ödeme yapan katılımcılara sağlanan ek katkı desteği oldu. 18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik Planı ve Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik Planı kapsamında aylık 3.500 TL ve üzeri katkı payı ile başlatılan sözleşmelerde, ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde düzenli ödeme yapılması hâlinde Türkiye Hayat Emeklilik tarafından toplam 3.500 TL ek katkı payı desteği sağlanıyor ve kampanya ile ailelerin çocukları için oluşturduğu birikimin daha güçlü büyümesi katkı sunulduğu ifade ediliyor.

FERDİ KAZA SİGORTASI HEDİYE: ANNE VEYA BABANIN MALULİYETİNDE DEVREDE

Çocukların geleceğini planlarken yalnızca birikim yapmak değil, bu birikimi olası risklere karşı korumak da önem taşıyor. Kampanya kapsamında sunulan “Geleceğin Güvencesi” ek faydasının, anne veya babanın hayat kaybı ya da hastalık veya kaza sonucu tam ve daimî maluliyeti gibi beklenmedik durumlarda devreye girdiği de vurgulanıyor. Bu durumda çocuğun BES katkı payları, çocuk 18 yaşını dolduruncaya kadar, azami 10 yıl boyunca Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanıyor. Böylece ailelerin uzun vadeli hedefleri, beklenmedik hayat koşullarından etkilenmeden sürdürülebiliyor. Ebeveynin kaza sonucu vefat ya da sürekli sakatlık risklerine karşı da 200 bin TL teminatlı Ferdi Kaza Sigortası hediye ediliyor. Ayrıca Seyahat Sağlık Sigortası’nda da yüzde 25 indirim avantajı sunuluyor. Böylece aileler hem çocuklarının geleceğine yatırım yaparken hem de kendileri için ek güvence elde ediyor.

KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYERE DE KATKI

18 Yaş Altı BES’in, yalnızca finansal birikim sağlamanın ötesine geçerek çocukların gelişimine katkı sunan birçok ayrıcalığı da beraberinde getirdiği belirtiliyor. Katılımcılar online öğretmen desteği, kariyer koçluğu, psikolojik danışmanlık ve online doktor hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca anlaşmalı eğitim, sanat, spor ve hobi merkezlerinde yüzde 30’a varan indirimlerle çocukların akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine destek sağlanıyor.

Çocukların geleceğine yapılan yatırım, yalnızca maddi bir birikim oluşturmanın ötesinde; onların eğitimini, gelişimini ve hayat yolculuğunu güvence altına alan uzun vadeli bir planın temelini oluşturuyor. Türkiye Hayat Emeklilik, sunduğu güvence ve ek faydalarla çocukların geleceğine yönelik tasarruf alışkanlığını desteklerken, ailelerin hayat döngüsünün her aşamasında yanında olmayı sürdürüyor. Bu anlayışla hayata geçirilen “Yarınlara Özel Karne Hediyesi” kampanyası kapsamında 18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi yalnızca bir tasarruf ürünü olmanın ötesine geçiyor. Finansal güvenceyi, sigorta korumasını ve 18 Yaş Altı BES Özel Ek Fayda Hizmetlerini tek bir çatı altında buluşturan bu yapı, çocukların eğitim ve hayat yolculuklarını destekleyen bütüncül bir gelecek ekosistemi sunuyor.

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