Türkiye Sigorta Birliği, hayat sigortasında primlerin bir bölümünün yatırım fonlarında değerlendirileceği “yatırım fonlu sigorta” modelini gündeme taşıdı. Tasarrufu teşvik etmeyi amaçlayan modelin, bireylerin finansal dayanıklılığını artırması, sermaye piyasalarını desteklemesi ve olası Marmara depremi sonrası oluşabilecek koruma açığını azaltması hedefleniyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), hayat sigortacılığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak “yatırım fonlu sigorta” modeli önerisinde bulundu.

Buna göre, hayat sigortası yaptıran vatandaşların ödediği primlerin risk teminatları için ayrılan kısmı dışında kalan bölümü yatırım fonlarında değerlendirilecek.

Vatandaşlar, poliçe düzenlenirken belirlenen yatırım fonları arasından tercih yapabilecek, poliçe süresince fon dağılımlarını değiştirebilecek ve tasarruflarını kendi risk tercihleri doğrultusunda yönlendirebilecek.

Model, sadece hayat sigortacılığını değil sermaye piyasalarını da güçlendirecek, yatırım fonu büyüklüğü 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 15 artacak.

Sigortacılar yatırım fonlu hayat sigortası istiyor: Tasarruf da olacak, deprem teminatı da

TSB’nin en önemli gerekçelerinden biri ise Marmara depremi oldu. Modelle birlikte Marmara’da meydana gelebilecek büyük ölçekli bir deprem sonrasında ortaya çıkabilecek koruma açığı bu modelle azaltılabilecek.

Model, bireylerin finansal dayanıklılığını artırarak afetler karşısında daha güçlü bir güvence mekanizması oluşturacak. TSB, yatırım fonlu sigortaların sermaye piyasalarındaki dalgalanmaları dengeleyecek bir işlev de görebileceğini belirtirken, ürünün hayata geçirilebilmesi için sigortacılık ve sermaye piyasası mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Ayrıca hayat ve emeklilik şirketlerinin sahip olduğu geniş dağıtım ağı sayesinde yatırım fonlarının daha geniş kitlelere ulaştırılabileceği kaydedildi.

Sigortacılar yatırım fonlu hayat sigortası istiyor: Tasarruf da olacak, deprem teminatı da

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TSB, Türkiye’de hayat sigortası dağılımının gelişmiş ülkelere göre düşük seviyelerde bulunduğuna, tasarrufa yönelik ürünlerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. BES’in uzun vadeli tasarruflar için önemli bir araç olduğu ancak kısa ve orta vadeli tasarruf ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlere ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.



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