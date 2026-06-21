Sıcak hava ile birlikte su tüketimi artarken, vatandaş hem musluktan akan suya hem de damacanaya daha fazla para ödüyor. Büyükşehirlerde kademeli tarifeler faturaları katlarken, tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükselerek içme suyunu da bütçenin en ağır kalemlerinden biri haline getiriyor.

Yaz sıcaklarının etkisiyle su tüketimi artarken, hem büyükşehirlerde hem de tatil bölgelerinde su maliyeti vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Baraj doluluk oranlarında geçen yıla göre toparlanma yaşanmasına rağmen ne şebeke suyunda ne de içme suyunda beklenen fiyat indirimi olmadı. Vatandaş hem şebeke hem kaynak suyuna daha fazla para ödüyor.

YÜKSEK TÜKETİMDE FATURA KATLANIYOR

Haziran itibarıyla İstanbul'da konut aboneleri için su ve atık su toplam bedeli ilk kademede 61 lira olarak uygulanıyor. Konut başına 16-30 metreküp arası tüketimde birim bedel 93 liraya, 31 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise 134,44 liraya çıkıyor. Ankara'da da konut abonelerinde ilk kademe 54,12 lira, 16-30 metreküp arası tüketim 75,78 lira, 30 metreküp üzeri tüketim ise 98 lira seviyesinde bulunuyor. İzmir'de ise 0-6 metreküplük ilk kademe için su ve atık su toplam birim bedeli 25 lira, 10 metreküpe kadar 62 lira olarak uygulanıyor. Böylece üç büyükşehirde de tüketim arttıkça vatandaşın ödediği bedel katlanıyor.

DAMACANA 150 LİRADAN BAŞLIYOR

Şebeke suyuna alternatif olarak kullanılan damacana suda da fiyatlar yüksek seyrini koruyor. İstanbul'da 19 litrelik damacana su 150 liradan başlıyor. Yaygın markalarda fiyatlar 170-210 lira bandındayken, iadesiz damacana su 240 liradan satılıyor. Ankara'da 19 litrelik damacana su fiyatları 170-190 lira bandında seyrediyor. İzmir'de ise damacana su fiyatları 185 liradan başlayıp 215 liraya kadar yükseliyor. Damacanası olmayan vatandaş için ilk alım maliyeti ise depozito ve iadesiz ürün farkıyla birlikte 300 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor.

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TATİL BÖLGELERİ BÜYÜKŞEHİRLERİ GEÇTİ

Yaz aylarında nüfusun birkaç kat arttığı Bodrum, Çeşme ve Marmaris'te damacana su fiyatları büyükşehirlerin üzerine çıktı. Bodrum'da 19 litrelik damacana su birçok markada 220-250 lira bandında satılırken, Marmaris'te fiyatlar 200 liranın üzerinde alıcı buluyor. Çeşme'de ise eve teslim damacana su fiyatları 220 liraya yaklaşıyor.

PET ŞİŞE SU DA CEP YAKIYOR

Tatil bölgelerinde sadece damacana değil, pet şişe su fiyatları da yükseldi. Büyükşehirlerde 5 litrelik pet suların fiyatı 35 liradan başlayıp 75 liraya kadar satılırken; Bodrum, Çeşme ve Marmaris'te aynı su 50-90 lira bandında raflarda yerini alıyor. Zincir marketlerde fiyatlar görece daha düşük seviyelerde kalırken, plajlar, turistik işletmeler ve sahil büfelerinde rakamlar daha da yukarı çıkabiliyor. Buralarda sadece 1,5 litrelik su 60 liraya satılabiliyor. Böylece yaz aylarında artan talep ve turizm hareketliliği, içme suyunu da tatil bütçesinin önemli kalemlerinden biri hâline getiriyor.

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