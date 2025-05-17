20 kişi iki gazeteciyi darp etmişti! CHP'nin İHA zorbalığına tepki

İHA ekibinin Özgür Özel’in mitingi öncesi saldırıya uğramasına her kesimden kınama geldi. İletişim Başkanı Altun “Ana muhalefet partisi şiddet işine çözüm bulmalı” dedi. RTÜK Başkanı Şahin ise “Medyanın ayrıştırılmasına yönelik hiçbir eylemi tasvip etmiyoruz” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, önceki gün İzmir’de CHP lideri Özgür Özel’in yapacağı miting öncesi çirkin bir saldırıya uğradı.

Vinç kazasını haberleştirmek isteyen İHA ekibine 15-20 kişilik bir grup saldırmış, iki muhabir darp raporu almıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA çalışanlarına yönelik saldırıya sert tepki gösterdi.

İHA muhabiri Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Altun “Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum” dedi.

"ŞİDDETİN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de İHA muhabiri Ali İhsan Çiftçi ve kameramanı Abdurrahman Derici’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. RTÜK Başkanı Şahin “Siyasi parti yöneticilerini ve tüm kamuoyunu, bu tür taşkınlıklara karşı açık bir tutum almaya çağırıyorum. Üst Kurul olarak medyanın ayrıştırılmasına, baskılanmasına, yıldırılmasına yönelik hiçbir eylemi tasvip etmiyor; özgür, tarafsız ve güvenli bir medya düzeni için mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Basın özgürlüğünün yanında, şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BU FAŞİZAN TAHAMMÜLSÜZLÜĞE DUR DEMELİ"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan “Saldırı, sadece iki gazeteciye değil; basın özgürlüğüne yapılmıştır” dedi. Olaya sessiz kalan CHP’ye tepki gösteren İnan “Ana muhalefet partisi, kendi içindeki bu faşizan tahammülsüzlüğe dur demelidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da “Basın özgürlüğü söz konusu olunca mangalda kül bırakmayan bu zihniyetin uygulamada ne kadar zıt hareket ettiğini daha önce de görmüştük. Zira CHP Genel Başkanı da medya kuruluşlarını ve medya çalışanlarını hedef gösteren açıklamalarda bulunmuş, alenen basın emekçilerini tehdit etmişti. Medyayı, sonuçlarını düşünmeden hedef almak faşizanlıktır. Ana muhalefet lideri başta olmak üzere CHP’nin bu tutum ve davranışları sonucu yaşanan bu elim olayı bir kez daha şiddetle kınıyorum” açıklamasında bulundu.