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Yaşam

24 yıldır saklıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyar duymaz 'teşekkür belgesi' gönderdi

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Bilecik'te yaşayan 93 yaşındaki şehit babası Osman Bayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılındaki seçim broşürünü 24 yıldır saklıyor. Bu durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı, Bayır'a 'teşekkür belgesi' gönderdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Bilecik ziyaretleri kapsamında 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır'ın 93 yaşındaki babasını Osman Bayır'ı evinde ziyaret etti.

24 YILDIR SAKLANAN BROŞÜR!

Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da hazırda bulunduğu ziyafette Osman Bayır 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim broşürünü kendilerine gösterdi. Daha önceden bu birikimiyle haberlere konu olan Osman Bayır, Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'le bir 'Teşekkür Belgesi' gönderdi. Bu belgeyi alan 93 yaşındaki Osman Bayır duygularına hakim olmadı.

24 yıldır saklıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyar duymaz 'teşekkür belgesi' gönderdi
Başlık Resmi24 yıldır saklıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyar duymaz 'teşekkür belgesi' gönderdi

"ONUN SEVGİSİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, bir babanın evlat hasreti dinmez ama evladının hatırası, milletinin yüreğinde yaşamaya devam ettiğini söyleyerek, "2002'den bu yana Cumhurbaşkanımızın her adımını, her broşürünü büyük bir titizlikle ve ilk günkü heyecanla saklayan aziz şehidimiz Hasan Bayır'ın babası Osman amcamızı Bilecik'teki evinde ziyaret ettik. O küçük odada biriken hatıralar, edilen dualar ve gözlerindeki o masum ışık bize vefanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. İyi ki varsın Osman amca; duaların, sevgin ve bu saf sadakatin en büyük gücümüz" dedi.

24 yıldır saklıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyar duymaz 'teşekkür belgesi' gönderdi
Başlık Resmi24 yıldır saklıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyar duymaz 'teşekkür belgesi' gönderdi
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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