30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ürünlerini dolu ve sağanak vurdu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 30 yıl sonra döndüğü köyünde ekim yapan Düzgün İbin isimli vatandaşın ekili alanları, geçtiğimiz hafta etkili olan dolu ve sağanak yağıştan ciddi zarar gördü. Köye ulaşım sağlayan yollar da taşan dereler nedeniyle zarar gördü.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 27 yıl belediyede çalışan Düzgün İbin isimli vatandaş geçtiğimiz yıl emekli oldu. Emekliliğin ardından eşiyle birlikte 30 yıldır boş olan ve ilçeye 36 kilometre mesafede bulunan Ağaşenlik köyüne yerleşen İbin burada 10 dönümlük alanda sebze ve bakliyat ekimi gerçekleştirdi. Eşiyle birlikte büyük emek verdiği ekili alanlarının geçen hafta etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle ciddi zarar gördüğünü söyleyen Düzgün İbin, yeniden üretim yapabilmesi için bozuk olan köy yolunun onarılmasını bekliyor.

"CİDDİ ZARARA UĞRADIK"

Emekli olduktan sonra eşiyle birlikte üretim sevdalarını gerçekleştirmek için köye yerleştiklerini belirten İbin, ''Köyde yaklaşık 9-10 dönümlük alanda çeşitli sebzelerin yanında nohut ve fasulye ektik. Ancak aşırı dolu yağdı ve sebzeler tamamen kırıldı. Daha önce de bozuk olan köy yolu dolu ve yağışın ardından iyice bozuldu. En büyük sorumuz yol. Yaklaşık 100-150 metrelik bir bölüm ciddi sıkıntılı. İlgili makamlara giderek bu yolun yapılmasını talep ettim ancak şu ana kadar bir şey yapılmadı. Bizim çiftçiliğe hevesimiz var, üretmek istiyoruz. Sel ve dolunun vurmasıyla ciddi zarara uğradık” diye konuştu.