4 ilden kar haberleri geldi, zirveler beyaz büründü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kars, Ardahan, Van ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kars'taki Allahuekber Dağları, Ardahan'daki Kısır Dağı, Van'daki İspiriz Dağı ve Bayburt'taki Soğanlı Dağı kısa sürede beyaza bürünürken, Kars'ta köylüler yağış nedeniyle hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirmeye başladı. Kent merkezlerinde sağanak aralıklarla sürerken yüksek yayla ve zirvelerde kar örtüsü oluştu.

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Kars, Ardahan, Van ve Bayburt'tan kar haberleri geldi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, her yeri kısa sürede beyaza bürüdü.

KARS

Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü yaylası kar yağışıyla beyaza büründü. Allahuekber Dağı'nda yaylaları bulunan köylüler, kar yağışıyla hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirmeye başladı.

ARDAHAN

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere birçok yüksek nokta, yağışın ardından beyaza büründü.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van il merkezi ve ilçelerinde iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Başkale'de yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Dün başlayan sağanağın ardından 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek bölgeler beyaza büründü. Yağış sonrası oluşan kar örtüsü, bölgedeki doğal görünümü değiştirirken, yüksek rakımlı alanlarda yer yer kalın kar tabakası oluştu.

BAYBURT

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Aydıntepe ilçesi sınırlarında bulunan Soğanlı Dağı’nda da sabah saatlerinde tozak şeklinde kar yağışı etkili oldu.

Yüksek yayla ve zirvelerde sonbaharla beraber sıcaklıkların düşmesi, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kar yağışının görülmesine neden oluyor.

Kar yağışının ardından Soğanlı Dağı beyaza bürünürken, kent merkezinde yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürüyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Kars Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıKars

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