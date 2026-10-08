Eskişehir’de 15 yaşındaki K.A.’dan günlerdir haber alamayan annesi Zekiye Akay, kızının kendisine “40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver” mesajı gönderdikten sonra telefonunun kapandığını söyledi. Kızının daha sonra yurda gittiğini belirten bir mesaj attığını ancak hiçbir yurtta kaydına rastlanmadığını belirten Akay, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

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Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan, kuaförlük eğitimi alan ve Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) devam eden 15 yaşındaki K.A., kayıplara karıştı.

“40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver” dedi! 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

“TRAMVAYDAYIM” DEDİ, ARDINDAN KAYBOLDU

İddiaya göre, okuldan çıkışta annesi Zekiye Akay'a tramvayda olduğunu bildiren küçük kız, aradan saatler geçmesine rağmen eve dönmedi. Endişe eden anne Akay, kızının arkadaşını telefonla arayarak, "Tramvayda, eve geliyor" bilgisini aldı. Kısa süre sonra kızının telefonundan "Anne ben 40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver" şeklinde bir mesaj alan anne, ardından "Ben yurda giriyorum anne, yurttayım" yazılı ikinci bir mesajla karşılaştı. Aile durumu polise bildirirken, yetkili yurtlarla yapılan görüşmelerde K.A. adına herhangi bir kayda rastlanmadı. Çocuğunun bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım bekleyen anne Akay, "Kızım henüz 15 yaşında, dışarıda tek başına kalamaz. Gören, duyan veya yerini bilen varsa Allah rızası için polise ya da en yakın ekiplere haber versin" diyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu.

“40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver” dedi! 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

"O KIZIN YANINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Konuyla alakalı konuşan Zekiye Akay, "Sabahleyin kalktı, okula gitti. Öğlen okuldan çıkmış, öğretmen öyle dedi. MESEM'e gidiyor. Oradan çıkmış, akşamleyin ben aradım, 'Kızım neredesin?' diye sordum. O da, 'Ben geliyorum, okuldan çıktım, tramvaydayım, 3-5 durak kaldı' dedi. Saat 7.00'den sonra kızımın yanındaki arkadaşını aradım, 'Neredesin, nerede indin?' diye sordum. O da, 'Abla ben ailemle görüştüm, K.A. tramvayda, eve geliyor' dedi. Ben inanmadım. Çocuğumun o kızın yanında olduğunu düşünüyorum. O kızın ve okulun araştırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

“40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver” dedi! 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

"KİMİN YANINDAYSA, BU BİR SUÇTUR, BIRAKSINLAR ÇOCUĞUMU"

Kızıyla arasının iyi olduğunun değinen anne Akay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gören, duyan varsa Allah rızası için haber versin. O mesajdan çocuğum sonra kaçırıldı mı veya kendi rızasıyla mı gitti, bilemiyorum. Kimin yanındaysa, bu bir suçtur, bıraksınlar çocuğumu. Ben polise haber verdim. O günün akşamı bana, 'Ben yurda giriyorum anne, yurttayım. Şimdi telefonumu vereceğim, teslim edeceğim. Allah'a emanet olun' diye yazmış. Bilmiyorum, 'Yurda gideceğim' demiş. Sonra ben yurdu aradım, 'Öyle biri yok' dediler. Aramızda hiçbir kavga olmadı. Aramız iyiydi; mesaj atmıştı, hatta çok neşeliydi. Arkadaşıyla tramvaydaydı. Arkadaşını tramvayda, 'Anne bak bu arkadaşım, işte filanca yerde çalışıyordu' diye tanıttı."

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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