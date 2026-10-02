Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği bulmak için arama çalışmaları sürerken, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni ifadeler ortaya çıktı. Baba Yusuf Balıkçı'nın çocukları, babalarının annelerine şiddet uyguladığını, annenin kucağındaki Büşra ile birlikte yere düşerek bayıldığını ve bebeğin bu sırada hayatını kaybettiğini öne sürdü.

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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de ortadan kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'dan hâlâ haber yok. İncedere Yaylası'nda günlerdir sürdürülen aramalarda yaklaşık 11 kilometrekarelik alan didik didik edilirken, AFAD, jandarma ve komandoların yanı sıra yapay zeka destekli insansız hava aracı da çalışmalara katılıyor.

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 11 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar ise jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Kayıp Büşra soruşturmasında kan donduran iddia: Kardeşleri olay gününü anlattı

BAŞKA BİR ÇOCUĞUNU İKİNCİ KATTAN ATMIŞ

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklanan Yusuf Balıkçı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2'nci katın balkonundan attığı iddia edildi.

Kayıp Büşra soruşturmasında kan donduran iddia: Kardeşleri olay gününü anlattı

BÜŞRA'NIN KATİLİ BABASI MI?

Bu arada soruşturma kapsamında çocukların yeniden ifadelerine başvuruldu. Çocukların anlatımlarına göre, olay günü Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne, kucağındaki Büşra bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi.

Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekiplerin, Büşra bebeğin ölümünün ardından cesedin, yabani hayvanların da sıkça görüldüğü bölgede açık araziye bırakılmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.

Kayıp Büşra soruşturmasında kan donduran iddia: Kardeşleri olay gününü anlattı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 1 veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp Büşra soruşturmasında kan donduran iddia: Kardeşleri olay gününü anlattı

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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