40 yıllık tecrübe konuştu! “Bu işi bırakırsam çökerim” dedi, sırrını paylaştı

Her gün doğada uzun mesafeler yürüyen, temiz havayı soluyan ve zamanının büyük kısmını açık havada geçiren Mustafa Bükücü, çobanlığın hem fiziksel sağlığa katkı sağladığını hem de ekonomik açıdan özgürlük sunduğunu belirtti.

DAĞLARIN GÜCÜYLE AYAKTA DURUYOR

Bükücü, işinin ayrıntılarına değinerek "65 yaşındayım. Bu yaşımda sağlıklıyım. Mal gütmek her zaman için sağlıklıdır. Dağların, bağların temiz havasını temiz suyunu aldığın için sağlığa faydalıdır. Dağda bağda gezmeyen adam çöker kalır. Bu işi bırakırsam ben de çöker kalırım diye korkuyorum. O yüzden devam ediyorum. İhtiyarladıktan sonra hayvanları az tutacaksın. Bu işi yapacaksanız eşinizle canla başla yapmanız lazım. Tek kişiyle bu iş yürümez. Bazıları ‘Ben bu işi yapmam' diyor. Türkiye genelinde malı olana kız vermiyorlar ama bu iş yanlış. Üretim her zaman için iyidir" dedi.

GENÇLERE TAVSİYE VERMEYİ İHMAL ETMEDİ

Karı koca hayvancılık yapmanın daha verimli olduğunu söyleyen Bükücü, "Hayvancılık zor ama eşini ikna ettikten sonra yapabilirsen en kârlı iş budur. Her zaman yapmayı tercih ederim. Elin işini yapmaktansa kendi işini yapmak iyidir. Gençlere tavsiyem gidip elin gözünün içine bakmadan kendi malını görmek her zaman iyidir. Zamanla çoğalır. Birikim yapılır kârı vardır. Ama başkasının işinde çalışırsan dönüp gelirsin bakkal ‘Borcun var' der. Sonra yine gurbetin yolunu tutmak zorunda kalırsın. Ama hayvancılık böyle değildir" şeklinde konuştu.