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50,5 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı! Esnaf ve halk perişan oldu: Nefes almakta zorlanıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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50,5 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı! Esnaf ve halk perişan oldu: Nefes almakta zorlanıyoruz
Sıcak Hava Dalgası, Sıcaklık Rekoru, Türkiye, Şırnak, Silopi, 50, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

2025 yılının yaz ayı, anormal hava sıcaklıklarıyla geçiyor. 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 50,5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. İlçe sakinleri ve esnaf, kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Silopi'nin yergililerinden Mehmed Adan, "Hayat çok zorlaştı, nefes almakta zorlanıyoruz" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle havalar anormal derecede ısınırken, Türkiye'de ve birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı.

50,5 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı! Esnaf ve halk perişan oldu: Nefes almakta zorlanıyoruz - 1. Resim

SICAKLIK REKORU VATANDAŞI VE ESNAFI PERİŞAN ETTİ

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde, dün 48,5 derece olarak ölçülen sıcaklığın bugün 48 derece olması öngörülüyor.

Kavurucu sıcaklar nedeniyle ilçede özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı, çoğu esnaf iş yerini kapattı.

Yüksek sıcaklıkların hayatı olumsuz etkilediği ilçede, bazı çocuklar süs havuzunda, bazı çocuklar da hortum ve ibrikle başlarına su dökerek serinlemeye çalıştı.

50,5 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı! Esnaf ve halk perişan oldu: Nefes almakta zorlanıyoruz - 2. Resim

"SİLOPİ'DE HAYAT DURMUŞ DURUMDA"

İlçe sakini Mehmet Adan, 25 Temmuz'da Silopi'de Türkiye'nin tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsattı.

Sıcakların ilçede hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Adan, şunları kaydetti:

Vatandaşlar dışarı çıkamıyor. Yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar klimalı ve serin yerleri tercih ediyor. Esnaf sıcaktan dolayı kepenk açamaz duruma geldi. Meteoroloji sıcaklıkların bir süre devam edeceğini belirtiyor. Hayat çok zorlaştı, insanlar nefes almakta zorlanıyor. Saat 12.00 ile 16.00 arası dışarı çıkmak mümkün değil. Klimalar olmazsa vatandaşlar perişan hale gelecek. Hayat çekilmez hale geldi. Silopi'de hayat durmuş durumda. Allah yardımcımız olsun.

Esnaf Ali Önen de iş yerini açtığını fakat sıcaklık nedeniyle müşteri olmadığını söyledi.

"EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Sıcaklık nedeniyle kimsenin dışarı çıkmadığını belirten Önen, "Esnaf belli bir saate kadar iş yerlerini açabiliyor, bir saatten sonra kapatıyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Selim Barınc ise sıcaklıktan çok zorluk çektiğini dile getirerek, "Sıcaklıktan gözlerimizi açamıyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz" dedi.

Mustafa Değer, 56 yaşında olduğunu ve ömrü boyunca böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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