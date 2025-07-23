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500 yıldır varlığını koruyor, tarihini öğrenenler hayret ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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500 yıldır varlığını koruyor, tarihini öğrenenler hayret ediyor
Yozgat, Tarihi Köprü, Yavuz Sultan Selim, Restorasyon, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ta 2018 yılında aslına uygun restore edilen, aradan geçen beş asra rağmen varlığını korumaya devam eden Karabıyık Köprüsü, dronla görüntülendi.

Yozgat şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta yer alan ve 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan Karabıyık Köprüsü, ilk günkü gibi varlığını devam ettiriyor.

Mısır Seferi'ne giden Osmanlı ordularının geçişi için inşa ettirilen ve 2018 yılında aslına uygun şekilde restore edilen 509 yıllık tarihi köprü, 3 kemerli yapısıyla dikkat çekiyor.

Restorasyonun ardından ulaşıma açılan köprü dronla havadan görüntülendi.

500 yıldır varlığını koruyor, tarihini öğrenenler hayret ediyor - 1. Resim

"TARİHİ ATMOSFERİ YERİNDE YAŞADIM"

Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi köprüyü ailesiyle birlikte ziyaret eden Hüseyin Turan, "Boğazlıyan'dan Yozgat'a giderken Karabıyık Köprüsü tabelasını gördüm. Ziyaret etmek istedim. Geldiğim zaman da biraz araştırdım, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış. Geçtiğimiz yıllarda da restore edilmiş, temel sağlamlaştırılmış. Fotoğraflarını çektim, tarihi atmosferi yerinde yaşadım" dedi.

500 yıldır varlığını koruyor, tarihini öğrenenler hayret ediyor - 2. Resim

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken Karabıyık Köprüsü, aradan geçen beş asra rağmen varlığını korumaya devam ediyor.

500 yıldır varlığını koruyor, tarihini öğrenenler hayret ediyor - 3. Resim

500 yıldır varlığını koruyor, tarihini öğrenenler hayret ediyor - 4. Resim

500 yıldır varlığını koruyor, tarihini öğrenenler hayret ediyor - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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