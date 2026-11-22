İstanbul Tuzla'da lise yıllarında başlayan 58 yıllık arkadaşlık, nikâh masasında evlilikle taçlandı. Eşlerini kaybettikten yıllar sonra birbirlerine âşık olan 75 yaşındaki Servet Erkenez ile Kamil Yıldırım, hayatlarını birleştirdi. "İkinci baharımız oldu" diyen çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen gelinin kızı ise ABD'den İstanbul'a geldi.

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde, yarım asrı aşan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran 75 yaşındaki Servet Erkenez ile Kamil Yıldırım, hayatlarının ikinci baharına birlikte adım attı.

Demir Çelik Lisesi'nde başlayan 58 yıllık arkadaşlıkları, eşlerini kaybettikten uzun zaman sonra aşka dönüşen çift, ailelerinin ve yakınlarının katıldığı törenle dünya evine girdi.

58 YILLIK ARKADAŞLIK NİKÂH MASASINA TAŞINDI

Yaz aylarını Akçay'da, yılın diğer dönemlerini İstanbul'da geçiren Servet Erkenez ile aslen Safranbolulu olan Kamil Yıldırım, evlenmek için Tuzla'yı tercih etti.

Lise yıllarından bu yana birbirlerini tanıyan çift, uzun yıllar boyunca bayramlarda ve doğum günlerinde mesajlaşarak arkadaşlıklarını sürdürdü.

Zamanla birbirlerine karşı duygularının değiştiğini fark eden Erkenez ve Yıldırım, 58 yıllık arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

"ARKADAŞLIĞIMIZ AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Nikâh öncesinde mutluluğunu paylaşan Servet Erkenez, yıllar süren arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü söyledi.

Erkenez, "Tuzla'dayız, birlikteliğimizi mühürlemek için buradayız. Uzun yıllardır birbirimizi arkadaş olarak görüyorduk ama arkadaşlığımız aşka döndü ve karar verdik; sonbaharımızı yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamil Yıldırım ise yaşadıkları mutluluğu "İkinci bahar gibi biraz, ikinci bahar oldu bizim için" sözleriyle anlattı.

Yıldırım, birbirlerine karşı hislerinin nasıl başladığı sorusuna da "Ben beğeniyordum, herhalde o da beni beğeniyordu galiba" cevabını verdi.

58 yıllık arkadaşıyla nikah masasına oturdu: Ben beğeniyordum, herhalde o da...

ANNESİNİN NİKÂHI İÇİN ABD'DEN GELDİ

Çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen Servet Erkenez'in kızı Hülya Rosen, nikâh törenine katılmak için ABD'den İstanbul'a geldi.

Bir haftalığına Türkiye'ye geldiğini belirten Rosen, annesi ile Kamil Yıldırım'ın mutluluğu hak ettiğini söyledi.

Rosen, "Onların birbirini çok sevdiğine, çok mutlu olacağına çok inanıyorum. Bu aslında gençler için bir umut, gençlere örnek olmasını istiyorum." dedi.

Bu evliliğin aileleri için de sürpriz olduğunu ifade eden Rosen, çiftin mutluluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ÖLÜNCEYE KADAR EVET" DEDİLER

Çiftin nikâhını Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sunar kıydı. Sunar, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün selamlarını ve mutluluk dileklerini aileye iletti.

Törende neşeli anlar da yaşandı. Yaşları sorulduğunda "34, hatta 32" diyerek espri yapan çift, davetlileri güldürdü.

58 yıllık arkadaşıyla nikah masasına oturdu: Ben beğeniyordum, herhalde o da...

"Ölünceye kadar evet" diyerek hayatlarını birleştiren Servet Erkenez ve Kamil Yıldırım, yakınlarının tebriklerini kabul etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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