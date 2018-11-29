Edinile bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Hadi Bey Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında B.Ç.'nin kullandığı 38 TR 247 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
Kayseri'deki kazada 1 kişi öldü
29.11.2018 - 10:28 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinile bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Hadi Bey Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında B.Ç.'nin kullandığı 38 TR 247 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.
Etiketler : kayseri,kaza,haberler,
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