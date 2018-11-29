Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinile bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Hadi Bey Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında B.Ç.'nin kullandığı 38 TR 247 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.