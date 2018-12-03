Kars - Digor karayolunda yolda oluşan gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Tipi ile birlikte buz tutan yolda kayan bir araç yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kars’ta buz tutan yolda kayan otomobil şarampole düştü
03.12.2018 - 10:32 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta buzlu yolda kayan otomobil şarampole düştü. Kazada maddi hasar oluştu.
Etiketler : kars,haberler,kaza,
591570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591570.aspx
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