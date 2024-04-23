Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Müşterisini önce ölümden kurtardı, sonra tıraş etti! O anlar kamerada

Müşterisini önce ölümden kurtardı, sonra tıraş etti! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müşterisini önce ölümden kurtardı, sonra tıraş etti! O anlar kamerada

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa’da tıraş olmak için gittiği berberde dili boğazına kaçan adam ölümden döndü. Berber, müdahalesiyle müşterisinin hayatını kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da bir berber sahibi, yaptığı ilk yardım sayesinde dili boğazına kaçan müşterisinin hayatını kurtardı, ardından tıraşa devam etti. 

Müşterisini önce ölümden kurtardı, sonra tıraş etti! O anlar kamerada - 1. Resim

Korkunç olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde bir berber dükkanında meydana geldi. Tıraş olmak için berbere gelen vatandaş sakal tıraşı esnasında dilini boğazına kaçırarak nefes alamamaya başladı. Müşterisinin nefesinin kesilerek baygın hale geldiğini anlayan Muhammet Bayraktar (50), elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

Müşterisini önce ölümden kurtardı, sonra tıraş etti! O anlar kamerada - 2. Resim

“DİLİNİ ÇEKİNCE NEFES ALMAYA BAŞLADI”

Daha sonra müşterisine su veren Bayraktar, müşterisinin “İyiyim” demesi üzerine tıraşına kaldığı yerden devam etti. 

O anları anlatan Bayraktar, “Tıraş yapma aşamasına geldim. O arada müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım. Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum. Dili geriye doğru kabarmıştı. Bu yüzden de nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim. Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı” diye konuştu.

Müşterisini önce ölümden kurtardı, sonra tıraş etti! O anlar kamerada - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Twitter (X) çöktü mü? Erişim sağlanamıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
23 Nisan'da Antalya'da yaz havası yaşanıyor! Sahiller dolup taştı... - YaşamAntalya'da yaz havası! Sahiller dolup taştı...Dayatmacı tavra teslim olmayacağız, hukuksuzluğa karşı dimdik ayaktayız - YaşamDayatmacı tavra teslim olmayacağız, hukuksuzluğa karşı dimdik ayaktayızİşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var - YaşamFabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı varHusumetlisine kurşun yağdıran saldırgan trafikte dehşet saçtı! 27 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi - Yaşam27 yıl hapis cezalı saldırgan dehşet saçtı!Tehlike düzeyi yüksek bir ameliyat! Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar - YaşamTehlike düzeyi yüksek bir ameliyat! Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılarKorumaya alınan Muş laleleri açtı! Koparmanın cezası 387 bin lira - YaşamKorumaya alınan Muş laleleri açtı! Koparmanın cezası 387 bin lira
Sonraki Haber Yükleniyor...