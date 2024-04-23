Müşterisini önce ölümden kurtardı, sonra tıraş etti! O anlar kamerada

Bursa’da tıraş olmak için gittiği berberde dili boğazına kaçan adam ölümden döndü. Berber, müdahalesiyle müşterisinin hayatını kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da bir berber sahibi, yaptığı ilk yardım sayesinde dili boğazına kaçan müşterisinin hayatını kurtardı, ardından tıraşa devam etti.

Korkunç olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde bir berber dükkanında meydana geldi. Tıraş olmak için berbere gelen vatandaş sakal tıraşı esnasında dilini boğazına kaçırarak nefes alamamaya başladı. Müşterisinin nefesinin kesilerek baygın hale geldiğini anlayan Muhammet Bayraktar (50), elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

“DİLİNİ ÇEKİNCE NEFES ALMAYA BAŞLADI”

Daha sonra müşterisine su veren Bayraktar, müşterisinin “İyiyim” demesi üzerine tıraşına kaldığı yerden devam etti.

O anları anlatan Bayraktar, “Tıraş yapma aşamasına geldim. O arada müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım. Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum. Dili geriye doğru kabarmıştı. Bu yüzden de nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim. Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı” diye konuştu.