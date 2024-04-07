Kazaya giden polisler ölümden döndü! Ekip otosuna tır çarptı, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te kazaya giden polis ekipleri ölümün eşiğinden döndü. Olay yerine ulaşmaya çalışan ekip otosuna arkadan tır çarptı. Yaralanan 3'ü polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kaza meydana geldi. Adana istikameti Gaziantep Batı gişeleri çıkışında iki tır kaza yaptı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden bir ekip otosuna arkadan tır çarptı. Bunun üzerine takviye ekip gönderildi. Yaralanan 3'ü polis dört kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yaşanan kazalar sebebiyle otoyolda bir süre trafik aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı.