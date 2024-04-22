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Her şey bir anda oldu! Okul bahçesinde otururken saldırıya uğradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Her şey bir anda oldu! Okul bahçesinde otururken saldırıya uğradı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da okul bahçesinde oturan 17 yaşındaki bir genç, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oturan 17 yaşındaki A.E.K. kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Gencin yaralanması üzerine çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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