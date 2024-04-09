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Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çorum&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çorum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli peş peşe ilk verileri açıkladı.

2024'ün ilk günlerinde 4.2 büyüklüğünde bir depremle sallanan Çorum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem kısa süreliğine korku ve paniğe neden oldu.

KANDİLLİ VE AFAD PEŞ PEŞE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, Çatak-Osmancık mevkiinde saat 22.17 sıralarında yerin 7.3 km derinliğinde meydana geldi.
 
 
AFAD ise depremin merkez üssünü İskilip olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 7.0 km derinliğinde oluştu.
Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu - 1. Resim
 

DAHA ÖNCE 4 ÜSTÜNDE DEPREMLE SALLANMIŞTI

Çorum'da 10 Ocak 2024 tarihinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrasında şu uyarıyı yapmıştı:
 
"Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor."

 
Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu - 2. Resim
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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