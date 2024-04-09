Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Çorum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli peş peşe ilk verileri açıkladı.

2024'ün ilk günlerinde 4.2 büyüklüğünde bir depremle sallanan Çorum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem kısa süreliğine korku ve paniğe neden oldu.