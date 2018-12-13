Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2017 Kasım ayında 25 bin 844 TIR Türkiye’ye giriş yaparken bu sayı 2018 Kasım ayında 25 bin 724 TIR olarak kayıtlara geçti.

2017 yılı Kasım ayında 28 bin 177 TIR Kapıkule'den çıkış yaparken bu sayı 2018 yılı Kasım ayında 27 bin 740 TIR olarak belirlendi.

Öte yandan 2017 yılı Kasım ayında ortalama 861 TIR Kapıkule'den giriş yaparken 2018 Kasım ayında ise ortalama 857 TIR'ın girişi kaydedildi. 2017 yılı kasım ayında 939 TIR Kapıkule'den çıkış yaparken 2018 kasım ayında ise ortalama 925 TIR'ın çıkış yaptığı kayıtlara geçti.