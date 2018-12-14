Kastamonu'ya bağlı İnebolu'da sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar Aşağı Hatıpbağı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bir kamyona asılmış pankartı görünce şaşkınlık yaşadı. Park halindeki kamyonun üzerindeki pankartta 'Beni affet canım karım seni seviyorum' yazısını görenler hem güldü hem de meraklandı. Kamyon sahibinin yazmadığı anlaşılan pankartı kimin yazdığı merak konusu oldu.
Kamyon kasasında eşe özür pankartı
14.12.2018 - 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, bir kamyonun kasasına asılan, 'Beni affet canım karım seni seviyorum' yazılı pankart şaşırttı.
Etiketler : Kastamonu,eşe özür pankartı,
593436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593436.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER