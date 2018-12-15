Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki bir lokantaya gelen kişi, üst kata çıktı. Buradaki kişilere ateş açan zanlı, 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Olay yerinden kaçan saldırgan yakalanmaya çalışılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
BAŞA DÖN
Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki bir lokantaya gelen kişi, üst kata çıktı. Buradaki kişilere ateş açan zanlı, 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Olay yerinden kaçan saldırgan yakalanmaya çalışılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : istanbul,