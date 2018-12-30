Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir yaptığı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla (31 Aralık Pazartesi günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta ise kar nedeniyle Nurhak, Çağlayancerit, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde ilk, orta ve liseler 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca merkez Onikişubat ilçesinin karın etkili olduğu Ilıca, Tekir, Döngele ve Dönüklü bölgelerinde de okulların 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.