Çanakkale’de lodos fırtınası ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay'dan denize döküldü. Çamurlu su, lodosun etkisiyle Çimerlik Kalesi önünden boğaza yayıldı. Anadolu yakasındaki Çanakkale tarafında deniz, gri renge büründü. Avrupa yakasındaki Kilitbahir köyü tarafı ise mavi olarak kaldı.
Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi değişti
10.01.2019 - 15:20 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Boğazı’nda denizin bir bölümü, Sarıçay’dan akan çamurlu su nedeniyle, griye döndü.
Kaynak: DHA
Etiketler : Çanakkale Boğazı,
597557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597557.aspx
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