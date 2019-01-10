Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’de lodos fırtınası ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay'dan denize döküldü. Çamurlu su, lodosun etkisiyle Çimerlik Kalesi önünden boğaza yayıldı. Anadolu yakasındaki Çanakkale tarafında deniz, gri renge büründü. Avrupa yakasındaki Kilitbahir köyü tarafı ise mavi olarak kaldı.