Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 18.30 sıralarında Kışla Mahallesi girişinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Karaman idaresindeki 34 SK 8012 plakalı otomobil Ereğli ilçe merkezine seyir halinde iken Oğuz Özler idaresinde ki 67 TY 916 dorse ve 67 LD 673 plakalı tırın durakladığını fark edemeyerek arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartılarak olay yerine çağrılan ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, tır sürücü ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Arkadaşını indirmek için yol kenarına yanaşmak için durduğunu ve o anda bir kütleme sesi duyduğunu ifade eden tır sürücüsü Oğuz Özler kazanın nasıl olduğunu anlayamadığını söyledi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.